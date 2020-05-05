Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor

Bursa'da yalnız yaşayan Necdet Alay (64), tek başına yaşadığı virane evinde kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Emekli maaşının olmadığını söyleyen yaşlı adamın yatağında ise kedilerin yavruladığı görüldü.

YATTIĞI YERDE KEDİLER YAVRULADI

Yıldırım ilçesinde yaşayan Necdet Alay'ın (64) tek başına yaşadığı yeri görenlerin içi acıyor. Babadan kalma eski ev bakımsızlıktan viraneye dönerken, hijyenin daha da önemli olduğu bu günlerde yaşlı adam çok bakımsız evde koronavirüs ve hastalık kapmamak için hayırseverlerden yardım bekliyor. Alay, evini kedilerle paylaşırken, yaşlı adamın yattığı yerde kedilerin yavruladığı görüldü.

HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Hiçbir gelirinin olmadığını ifade eden Necdet Alay, "Babadan kalma bu evde kalıyorum. Yaşım ilerledi emekliliğim yok bir yerde de çalışmıyorum. Yardımlarla geçiniyorum. Tek istediğim yaşadığım evimin yaşanılabilir şekilde olması hayırseverler yardım ederlerse evime bir bakım olursa çok dua ederim" dedi.