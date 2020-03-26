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Oyna Öğren: Gelecek nesillere oyunla hijyen bilinci

Eczacıbaşı Topluluğu, Netmarble Türkiye, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenecek yepyeni bir dijital oyun yarışması "Oyna Öğren", bireylerin temel hijyen kurallarını eğlenerek öğrenmesini sağlayacak dijital oyun fikirlerini ödüllendirmeyi amaçlıyor.

26.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:14
Oyna Öğren: Gelecek nesillere oyunla hijyen bilinci

Eczacıbaşı Topluluğu, Netmarble Türkiye , Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenecek yepyeni bir dijital oyun yarışması "Oyna Öğren", bireylerin temel hijyen kurallarını eğlenerek öğrenmesini sağlayacak dijital oyun fikirlerini ödüllendirmeyi amaçlıyor.

TBV'den yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediği bu günlerde, hastalığa yol açan bakterilerden korunmanın en etkili yolu kişisel hijyeni en doğru şekilde uygulamak. Yarışma, hijyen eğitiminin dijital dünya ve oyun teknolojileri ile yeniden oluşturulmasını ve böylelikle bireylerin temel hijyen kurallarını eğlenerek öğrenmesini amaçlıyor" denildi.

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, "Koronavirüs salgını şu anda tüm dünyanın ve ülkemizin gündemini meşgul eden en önemli mesele. Sadece sağlığı değil, hayatın her alanını tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın en etkili yolu ise kişisel hijyen bilinci. Biz de Netmarble Türkiye, Eczacıbaşı Topluluğu ve TBV olarak, yeni nesillere hijyen bilincini, onlara en kolay ulaşabileceğimiz kanallardan biri olan dijital oyunlar üzerinden aşılamak için yola çıktık ve "Oyna Öğren" yarışmasını hayata geçirdik. Yarışma sonunda çıkacak fikirlerin oyuna dönüşmesiyle yeni nesillerin daha sağlıklı yetişmesine ve gelecekte de benzer tehditlerin önüne geçilebilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bireysel hijyen kurallarının eğlenerek öğrenmesini sağlayacak dijital oyun fikri olan herkesi yarışmaya bekliyoruz. Unutmayın, hepimizin yapabileceği bir şey var!" dedi.

Eczacıbaşı Topluluğu ve TBV tarafından oluşturulacak jüri değerlendirmesi sonucunda, katılımcılar arasında en fazla 3 ekip ödüle layık bulunacak ve kazanan ekiplere 40'ar bin TL geliştirme desteği verilecek. Ayrıca fikirden uygulamaya geçiş sürecinde mentorluk imkanı sunulacak ve seçilen fikirlerin oyuna dönüşmesi sağlanacak.

Yarışmanın jürisinde Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eczacıbaşı Holding Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı Coşkun, Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı ve TBV Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek, Eczacıbaşı Hijyen Projesi Sağlık Eğitimcisi Esra Başkaya, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı/ BAU Game Lab Kurucu ve Direktörü Güven Çatak ve Gaming In Turkey Oyun Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir yer alacak. Yarışmanın kazananları 7 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Bilişim Vakfı, Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye, Ekonomi

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