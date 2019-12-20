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Oynadığı sulama kuyusuna düşen Menderes, boğuldu

MALATYA'da, 8 metre derinliğimdeki içi su dolu kuyuya düşen 6 yaşındaki Menderes Özer, boğuldu.

20.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:02 Oynadığı sulama kuyusuna düşen Menderes, boğuldu

MALATYA'da, 8 metre derinliğimdeki içi su dolu kuyuya düşen 6 yaşındaki Özer, boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Dilek Mahallesi Ova Sokak'ta meydana geldi. Sulama kanalı kuyusunun etrafında oynayan Menderes Özer, dengesini kaybederek su dolusu kuyuya düştü. Kuyuya düştüğünü gören Menderes'in ailesi polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri minik Menderes için seferber oldu. Dalgıçlar kuyuya dalarak, Menderes'i 8 metrelik kuyudan cansız bedenini çıkardı. Hazır bekletilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Menderes Özer'e kalp masajı ile suni teneffüs yapıldı. Menderes Özer'in cansız bedeni Cumhuriyet Baş Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 



Menderes, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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