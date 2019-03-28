Oynadıkları Oyunun Gelirini Çocuklara Dağıttılar

Kaynak: İHA

Diyarbakır Herdem Kültür Sanat Topluluğu üyeleri, anlamlı bir projeye imza attı. Tiyatro oyunlarını sahneleyen genç yetenekler, gişeden elde ettikleri gelirleri köy okullarında okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere harcadı.Her yıl bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek için çalışmalar yürüten Herdem Kültür Sanat Topluluğu, bu yıl da aralarında subay, öğretmen ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu grup ile bir araya gelerek köy çocuklarına destek için Memet Baydur'un yazdığı Düdüklüde Kıymalı Bamya adlı atölye oyununu sahneledi. Oyunun bütün gelirleriyle dar gelirli köy çocuklarına ayakkabılar alan topluluk, önceden belirlenen Çınar ilçesine bağlı Yazıçiceği köyünde Yazıçiçeği İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara ayakkabılarını dağıttı. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.Oyunun gelirleri yardıma muhtaç çocuklaraYaptıkları çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Herdem Kültür Sanat Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Halim Kaplan, amatör tiyatro grubu olarak bir araya geldiklerini söyledi. Düdüklüde Kıymalı Bamya oyunu ile tiyatroseverlerle buluştuklarını kaydeden Kaplan, "Bu oyunun tüm gelirleriyle köy çocuklarına ayakkabı aldık. Aldığımız ayakkabıları Yazıçiceği Köyü İlkokulundaki öğrencilere dağıttık" dedi.Yazıçiçeği İlkokulunda görevli öğretmen Murat Yahşı ise, çocuklar adına çok güzel bir gün yaşadıklarını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Yahşı, "Emeği geçenlere çocuklar adına çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu proje insanlık için bir örnek teşkil eder, dünyanın her tarafına yayılır ve ihtiyacı olan herkese ulaşır" diye konuştu.Ayakkabılarını alan öğrencilerden Barış Dile, projede emeği geçenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR