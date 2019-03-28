Oynadıkları oyunun gelirini çocuklara dağıttılar Diyarbakır
'da bir tiyatro grubu, oynadıkları oyunlardan elde ettikleri gelirleri, köy okullarında eğitim gören çocuklar için harcıyorHerdem Sanat Topluluğu üyeleri, gişeden elde ettikleri gelirlerle aldıkları ayakkabıları köy okullarında ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır Herdem Kültür Sanat Topluluğu üyeleri, anlamlı bir projeye imza attı. Tiyatro oyunlarını sahneleyen genç yetenekler, gişeden elde ettikleri gelirleri, köy okullarında okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için harcadı. Her yıl bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek için çalışmalar yürüten Herdem Kültür Sanat Topluluğu bu yıl da aralarında subay, öğretmen ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu grup ile bir araya gelerek köy çocuklarına destek için Memet Baydur'un yazdığı Düdüklüde Kıymalı Bamya adlı atölye oyununu sahneledi. Oyunun bütün gelirleriyle dar gelirli köy çocuklarına ayakkabılar alan topluluk, önceden belirlenen Çınar
ilçesine bağlı Yazıçiceği köyünde Yazıçiçeği İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara ayakkabılarını dağıttı. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.Oyunun gelirleri yardıma muhtaç çocuklaraYaptıkları çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı
muhabirine açıklamalarda bulunan Herdem Kültür Sanat Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Halim Kaplan, amatör tiyatro grubu olarak bir araya geldiklerini söyledi. Düdüklüde Kıymalı Bamya oyunu ile tiyatroseverlerle buluştuklarını kaydeden Kaplan, "Bu oyunun tüm gelirleriyle köy çocuklarına ayakkabı aldık. Aldığımız ayakkabıları Yazıçiceği Köyü lkokulu'ndaki öğrencilere dağıttık" dedi.Yazıçiçeği İlkokulu'nda görevli öğretmen Murat Yahşı, çocuklar adına çok güzel bir gün yaşadıklarını söyledi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini aktaran Yahşı, "Emeği geçenlere çocuklar adına çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu proje insanlık için bir örnek teşkil eder, dünyanın her tarafına yayılır ve ihtiyacı olan herkese ulaşır" diye konuştu.Ayakkabılarını alan öğrencilerden Barış Dile de, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Diyarbakır, Genel
Kaynak: İHA