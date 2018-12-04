Oynarken Kameraya Yakalanan Çocuklar, Kendilerini Haberde İzleyince Heyecanlanmışlar

04 Aralık 2018 Salı 10:57



04 Aralık 2018 Salı 10:57

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerasına takılan görüntülerde 2 gencin gece sokakta oynamasıyla neşeli anlar ortaya çıkmıştı. O gençlerden birinin 13 diğerinin ise 15 yaşında olduğu, daha iyi bir eğitim almak için Diyarbakır'dan, Çemişgezek'e geldiği öğrenildi.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerden biri önce oynamaya başlamış, arkasından çöp bidonuyla gelen arkadaşı da oynayarak ona eşlik etmişti. O anların haberde yayınlanmasıyla birlikte güvenlik kamerasına yakalandıklarını anlayan gençler, hem duygularını hem de neden ilçede bulunduklarını İHA muhabirine anlattı.Eğitim için Diyarbakır'dan Çemişgezek'e gelmişlerGüvenlik kamerasında oynarken görüntülenenlerden biri 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Özgür Aslan, diğeri ise lise öğrencisi Şaban Çiçek. İki arkadaşın ilçede bulunma sebepleri ise eğitim seviyesi yüksek olması. Babaları tarafından memleketleri Diyarbakır'dan, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine getirilen 2 arkadaş, iyi bir eğitimle geleceklerini planlamak istiyor.Çemişgezek ilçesine eğitim görmek için geldiğini belirten ortaokul öğrencisi Özgür Aslan, "Ben Diyarbakırlıyım. Çemişgezek ilçesinin eğitim düzeyi iyi olması nedeniyle babam eğitim görmem için Çemişgezek ilçesine kaydettirdi. Geçtiğimiz gece arkadaşımla birlikte çöp dökmeye gittik. Çöp dökmekten dönerken uzaktan bir halay müziği duyduk. Bizde bizi kimselerin görmediğini düşündük. Biraz da neşeliydik, oynamaya başladık. Bir sonraki gün eve gittik ve haberlere baktığımızda kendimizi gördük ve çok şaşırdık. Arkadaşlarımı da çağırıp gösterdim haberi. Görüntülerimiz çok hoşumuza gitti" dedi.Kendisini de babasının Diyarbakır'dan getirerek Çemişgezek ilçesinde okula kayıt ettirdiğini anlatan lise öğrencisi Şaban Çiçek ise, "Geçtiğimiz günlerde arkadaşımla çöp dökmeye çıktığımızda dönüşte uzaktan müzik sesi geldi. Biz güvenlik kamerasını fark etmeden oynamaya başladık. Sonraki gün okula gittiğimde sınıfımda herkes beni haberde izlediğini söyledi. Heyecanlandım" diye konuştu. - TUNCELİ