Oynayacakları Oyunların Yazılımlarını Kendileri Yazacak

Kırklareli
'nde "Kodlayalım Üretelim Projesi" kapsamında çocuklar, oynayacakları oyunlarının yazılımlarını kendileri yazacak.
Kırklareli Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğinde yürütülen projede, Karahıdır
Ortaokulu öğrencilerine kodlama eğitimi veriliyor.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
, Milli Eğitim Müdür vekili Cahit Akın, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen eğitimi ziyaret ederek, projenin uygulanma sürecini yerinde inceledi.
Şengörür, proje çalışmaları hakkında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bilal Balkan'dan bilgi aldı.
Burada bir konuşma yapan Şengörür, gelecek neslin teknoloji ile daha fazla bağdaştırılması gerektiğini söyledi.
Teknolojinin her geçen gün geliştiğini ifade eden Şengörür, dünyadaki bütün işlemlerin artık teknoloji kullanılarak yapılabildiğini belirtti.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin eğitim düzeyiyle eş değer olduğunu vurgulayan Şengörür, dünya devi ülkeler ile yarışan Türkiye
'nin daha da gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Öğrencilerin eğitimlerin ardından öğrendikleri bilgilerle kendi oynayacakları oyunları kendilerinin yazılımlarını yazacağını aktaran Şengörür, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kırklareli
16 Aralık 2018 Pazar 11:33