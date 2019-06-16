16.06.2019 15:51
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ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama

ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama

Van'da dün ve bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınava giren öğrencilerin aileleri, ÖSYM yetkileri tarafından okulun bahçesindeki gölgelik alandan çıkartılması tepkilere neden oldu.

Van'da dün ve bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınava giren öğrencilerin aileleri, ÖSYM yetkileri tarafından okulun bahçesindeki gölgelik alandan çıkartılması tepkilere neden oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınava giren öğrencilerin aileleri, ÖSYM yetkileri tarafından okulun gölgelik olan bahçeden sessiz beklerken sınava 15 dakika kala dışarı çıkarıldı. Sessiz şekilde gölgelik alanda beklediklerini söyleselerde yetkililer, polisin de yardımı ile vatandaşları yaklaşık 30 derece sıcaklığa rağmen dışarı çıkarılmaları tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, hafta sonu trafiğin yoğun olduğu Van- Erciş yolunun orta refüjündeki ağaçlar altına ve Karayolları Yol Denetim İstasyonunda saatlerce beklemek zorunda kaldılar.

Dün de ÖSYM yetkilisi, görüntü almak isteyen basın mensuplarına engel olurken, basın mensupları ise görevini bilmeyen yetkili ile öğrenciler rahatsız olmasın tartışmaya girmeden okuldan ayrılıp çekimlerini başka okullarda yaptılar - VAN
Kaynak: İHA
Van, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yaşam

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