19 Mart 2019, 11:32
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Oyun Alanı" Sergisi Saü'de Açıldı

Oyun Alanı" Sergisi Saü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF), Meryem Uzunoğlu'nun "Oyun Alanı" başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF), Meryem Uzunoğlu'nun "Oyun Alanı" başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Meryem Uzunoğlu'nun eserlerinden oluşan sergi, STMF Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergide, Uzunoğlu'nun tuval, kağıt, ekran gibi farklı yüzeyler üzerinde tüketim kültürüne ait klişe imajları, doğaya referans veren peyzajları, görsel belleğin nesnesine dönüşmüş olan fotoğrafları, kendisini ve güncel yaşantısına ait nesneleri görselleştirdiği eserleri yer alıyor.

Sergi, 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Uludağ Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Meryem, Güncel
Kaynak: AA