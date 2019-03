Oyun Bağımlılığı Yalnızlaştırıyor

Kaynak: İHA

Son dönemlerde gittikçe popüler hale gelen bilgisayar ve konsol oyunlarına olan bağımlılık, ergenlik dönemindeki gençleri yalnızlaştırarak asosyal hale getiriyor.Teknolojinin her gün daha fazla gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar ve oyun konsolu sektörü hızla büyüyor. Farklı temalar sunan ve fantastik dünyalar oluşturan oyunlar, ilerleyen teknolojiyle birlikte gittikçe gerçekçi bir hal alıyor. Her yaştan insan bilgisayar başında çok daha fazla zaman geçirmeye başlarken, sürükleyici hikayeler ve belirlenen hedeflere ulaşma gibi etmenler adeta oyun oynama süresini artırmak için tasarlanıyor. Bilgisayar başında daha çok vakit geçirmeye başlayan gençler, neredeyse temel yaşam faaliyetlerinden olan yemek yemeyi bile unutur hale geliyor. Şiddet içeren oyunlar, özellikle ergenlik döneminde başlayan agresifleşme, yalnız hissetme, stres gibi duygu durumlarını tetikliyor. Ergenlik dönemindeki çocuklara aile tarafından yeterince denetim uygulanmadığında ya da aksine çok sıkı bir denetim uygulandığında ise istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor."Gerekirse uzmanlardan yardım alın"Ergenlik döneminin çok hassas bir evre olduğunu aktaran Psikolog Melike Uluakay, bu evrede oyun bağımlılığının aile içi sorunlar doğurabildiğini aktardı. Bu noktada önemli rolün ailelere düştüğünü söyleyen Uluakay, "Teknolojinin artmasıyla zaten bizim özellikle internet kullanımından kaynaklı olarak sosyal medya ya da bilgisayar oyunları gibi şeylerin artık yaygınlığını kesemiyoruz. Ama bunu sadece kontrol altına alabileceğimiz bir durum da var. Burada birazcık daha ailelere görev düşüyor. Ailelerin daha fazla denetim, kontrol sağlayarak ilerlemesi gereken bir durum. Oyunlarını belki biraz daha eğitici oyunlar, strateji oyunları, kafa geliştirici oyunlar gibi biraz daha yararlı şekilde kullanmak gerekiyor teknolojiyi. Ergenlik dönemine geldiğimizde bu durumda biraz daha ergenliğin karmaşasını ve duygulanımını içinde yaşadığı için şöyle söyleyeyim; içinde volkan alevi var. Bu alev bir anda patlayabilir ve çocuk, kimliğini bulabilmesi için her şeyi denemek zorunda. Kendine uymayacak şeyi de denemesi gerekiyor ki kendine uymayacağını anlasın. Bu durumda da ailelerin ne çok fazla sıkmak ne de çok fazla bırakması gerekiyor. Tam arayı tutturmak eve çok zor ama gerekiyorsa bir şekilde destek alarak da yapabilirler. Çünkü ergenlik dönemi demek bizim her şeyimizin alevlendiği dönem demek. Bu noktada bence uzmanlardan, gerekli olan yerlerden ben yardım alınması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu."Aile içi problemlere sebep oluyor"Sınav stresinden kaçmak için oyun oynamaya başladığını ve daha sonra bağımlı hale geldiğini ifade eden 17 yaşındaki Bartu Kırımtaş, çok daha fazla stresli hale geldiğini söyledi. Oyunların insanları yalnızlaştırdığına değinen Kırımtaş, "Artık sokak hayatı diye bir şey kalmamaya başladı. Bizim dönemimizde ve sınav stresi, sınav kaygısından dolayı ve insanlar artık çevrimiçi vakit geçirdiğinden dolayı biz de böyle kendimizi oyun oynayarak tatmin ederek rahatlatmaya çalışıyoruz daha çok. Oyun oynarken kendimi bir şekilde kaptırıyorum. Çünkü oyunlar insanları nereden yakalayacaklarını çok iyi biliyorlar ve buna göre insanlar bu oyunları yapıyorlar. Ebeveynler çocuklarına gerekli nasıl oyun oynaması gerektiği konusunda bir şeyler öğretebilirse bence bu tarz sorunların aşılabileceğini düşünüyorum. Oyunlar kesinlikle insanları yalnızlaştırıyor. Ben eskiden bir bağımlıydım, bir bağımlı olarak söylüyorum artık sınavım geliyor vesaire kendimi bir şekilde oyunlardan koparmayı başardım ve dışarıda daha iyi bir hayat olduğunu gördüm. Kesinlikle oyunlar insanları yalnızlaştıran şeyler. Çıkın dışarı hayatı görün, insanlarla kafelere oturun. Oyun kendine çektiği zaman ondan kurtulmanız çok zor oluyor. Aile içi problemlere sebep oluyor, arkadaşlar arasında problemler, ben de bir zamanlar çektim, agresiflik olsun, sinir olsun, stres olsun ama oyunun benim hayatımın bir parçası olmadığını anladığımda sadece 1-2 saatliğine oynamaya geliyorum hafta sonları, onun dışında hiçbir şey yapmam. Benim için kafa boşaltma egzersizi daha çok" dedi. - ESKİŞEHİR