Haberler» Güncel» Haber

Oyun bağımlılığına kısa filmle dikkat çektiler

Şanlıurfa'da üniversiteli gençler tarafından sanal oyun bağımlılığına karşı farkındalık oluşturma amacıyla çekilen kısa filmin galası yapıldı.

24.07.2019 20:44
Oyun bağımlılığına kısa filmle dikkat çektiler
Şanlıurfa'da üniversiteli gençler tarafından sanal oyun bağımlılığına karşı farkındalık oluşturma amacıyla çekilen kısa filmin galası yapıldı.
Türk Kızılay, Yeşilay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK Şanlıurfa) iş birliğiyle üniversiteli gençler tarafından sanal oyun bağımlılığına dikkati çekmek için "Game Of Türkiye" adlı kısa film çekildi.
Filmin GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezinde yapılan galasına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal ile çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Ders çalışan bir gencin sanal oyun tuzağına sürükleniş aşamalarını konu alan filmin son kısmında sanal oyunun gerçek hayat üzerindeki olumsuz etkilerine yer veriliyor.
ÜNİAK Şanlıurfa Başkanı ve filmin yönetmeni Murat Uyanıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle gençlerin de bu imkanlardan faydalanmak istediğini söyledi.
Bilgi ve teknolojiyi doğru kullanmanın insanlara pek çok yararı olduğunu belirten Uyanıkoğlu, filmin hazırlanmasına ve çekimine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Filmin sonunda katılımcılardan Türk Kızılay için kan bağışı toplandı. Oyun bağımlılığına kısa filmle dikkat çektiler

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
22:30   Diplomatı yaralayan emekli albay intihar etti
22:30   Tartıştığı eşini ve oğlunu öldürdüğü iddiası
22:27   Komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı
22:26   Sayısal Loto çekildi (1)
22:25   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın Ovacık ziyareti
22:25   Suriye Geçici Hükümet Başkanı'nın kabine kurma çalışmaları
22:24   Son dakika! Valilikten saldırı açıklaması: Saldırgan, müsteşarla aynı apartmanda oturuyor