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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk. Bizim üzerimizde oyun tutmaz. Yeter ki bizim imanlı, inançlı ve milletine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan iktidarda olsun." dedi.Ortahisar Belediyesince sanayi sitesinde düzenlenen yemek programına katılan Turhan, iktidara geldikleri günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin isteklerini yerine getirme konusunda mahcup olmadığını söyledi.Hizmet kervanının bundan sonra da devam edeceğini ve usulüne uygun şekilde yerine getirileceğini anlatan Turhan, "Karadeniz Sahil Yolu'nu yaptık, Gümüşhane yolunu, Trabzon'u İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya, Güney Asya'ya ve Orta Asya'ya bağlayan yolları da yaptık, yapıyoruz. Bu çalışmaların ne kadar mühim ve önemli olduğunu biliyorsunuz. Sadece bu koridor değil, Karadeniz limanlarını İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya bağlayan birçok ana arterimizde önemli işler yaptık ve bunlara devam ediyoruz." diye konuştu.Turhan, şehircilik projeleri konusunda Trabzon'da güzel çalışmalar yapıldığına işaret ederek, milletin desteğiyle kentte yapılması gereken işlerin de tamamlanarak teslim edileceğini vurguladı."Biz vadedip de vaadinden dönenlerden değiliz. Biz söz verip de sözünü yerine getirmeyenlerden değiliz." diyen Turhan, oluşturdukları projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.Turhan, "Biz Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. O 'Biz aldatmadık, aldanmayacağız. Söz verdiğimiz zaman yerine getireceğiz.' dedi. Dolayısıyla bizim böyle yükümlülüğümüz de var." ifadelerini kullandı.Yerel seçimlere de değinen Turhan, "Siz işi ehline verme konusunda ehilsiniz. Buna diyeceğim bir şey yok. 'Şuna, buna rey verin.' demeye gerek yok. Bugüne kadar bu görevi en iyi şekilde Trabzon yaptı, yerine getirdi. Yine yerine getirecek Allah'ın izniyle, bundan şüphemiz yok." şeklinde konuştu."Keskin virajlardan, ağır imtihanlardan geçtik"Bakan Turhan, son zamanlarda farklı ülkeler arasındaki gelişmelere dikkati çekerek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşamanın bazı bedeller gerektirdiğini söyledi.Tarih boyunca Türk milletinin önemli imtihanlardan geçtiğine işaret eden Turhan, şunları kaydetti:"İki gün önce Pakistan ile Hindistan birbirleriyle yine bir çatışma içine girdi. Ondan önce olan hadiseler hep bu coğrafyamızın yakınındaki hadiseler. Bundan bir şeyler çıkarmamız lazım. İbn-i Haldun Hazretleri diyor ya 'Coğrafya, insanların kaderidir.' diye. Bizim bulunduğumuz coğrafyada da yaşamak bazı bedeller ödemeyi gerektiriyor. Biz bu coğrafyada tarih boyunca birçok keskin virajdan, ağır imtihandan geçtik. Elhamdülillah, burayı bize vatan olarak bırakan ecdadımıza, şehitlerimize, gazilerimize, atalarımıza minnetle şükranlarımı sunuyorum. Bu vatanda yaşamak isteyen o kadar çok insan var ki.Bu topraklar üzerinde hesabı olan o kadar çok devletler ve güçler var ki bunları siz hepiniz biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Etrafımız ateş çemberi. Biz burada elhamdülillah, çok şükür Rabbime, insanlarımız huzur ve güven içinde yaşıyor ama o civardaki gönüldaşlarımız, bizim insanlarımız, sınırlarımız farklı olsa da onların çektiği çileleri başımızı yatağa koyduğumuzda gönlümüzde hissetmememiz mümkün değil."Turhan, Türkiye'nin yakın geçmişte yaşadığı darbeleri de anımsatarak, "Bu konuda yaşadığımız yakın süreç içinde millet, kendi adamına ne zaman mührünü verdi, birileri birilerinin emriyle müdahale etti. 12 Mart, 27 Mayıs, yeni nesiller bunları hatırlamayabilir. 12 Eylül, 28 Şubat'lar bu milletin kendini yönetmek istediği kutsi değerlerine karşı, kendi hayatını, örfünü, inançlarına karşı yaşamak isteyen insanlarımıza karşı yapılmış darbeler yine gündeme gelir. 15 Temmuz'da bunun ağır bir imtihanını verdi bu millet. Canı pahasına verdi, şehitler verdi, gaziler verdi." değerlendirmesinde bulundu."Oklarını Türkiye'ye ve onun liderine çevirmişler"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türkiye düşmanlarını Allah'ın izniyle savuşturacaklarını söyledi."Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk." ifadesini kullanan Turhan, şunları dile getirdi:"Bizim üzerimizde oyun tutmaz. Yeter ki bizim imanlı, inançlı ve milletine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan iktidarda olsun. O çok önemlidir. Bir düşünür diyor ki: 'Dostunuzu ayırt etmek istiyorsanız düşmanınızın yanındakilere ve düşmanınızın ok çevirdiklerine bakın'. Bugün bütün dünyanın güçlü ülkeleri oklarını Türkiye'ye ve onun liderine çevirmişler çünkü o burada olduğu müddetçe kendi oyunlarını, senaryolarını gerçekleştirmekte zorluk çekiyorlar. Oradan saldırıyorlar, buradan saldırıyorlar, ekonomik yönden ve sınırlarımızdan saldırıyorlar.İçimizdeki terörist hainlerle saldırıyorlar ama biz bunların hepsini milletimizin desteğiyle Allah'ın izniyle savıyoruz, savacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.""Uyanık ve akıllı olmamız lazım"Turhan, bu topraklar üzerinde herkesin bir hesabı olduğunu belirtti.Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:"Allah bu milletin içine tefrika düşürmesin. Tefrika girerse durum vahim olur. Bu coğrafya herkesin gözünün üzerinde olduğu bir coğrafyadır. Bu topraklar üzerinde herkesin, özellikle büyük güçlerin hesabı var. Uyanık ve akıllı olmamız lazım. Birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. Bütün hedefleri bizi ayrıştırmak. Mezheple, partiyle, sınıfla ayrıştırmak. Özellikle esnaf kardeşlerimiz, toplumuzun çimentosu sizlersiniz. Toplumun önemli bir kesimisiniz. Sizler bizim için önemlisiniz."Turhan, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Trabzon'da gerçekleştireceği mitinge davet etti.