05 Mart 2019, 07:44
»»

Oyun Esnasında Suya Ters Atlayan Sabriye Şengül Belinden Sakatlandı

Bu sene yeniden Survivor'a katılan Sabriye Şengül, oyun sırasında suya ters düşünce belinden sakatlandı.

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında Sabriye Şengül oyun sırasında yaşadığı sakatlıkla korkuttu. Oyunda denize atlayan Sabriye suya ters düşünce belinden sakatlandı.

Survivor Türkiye Yunanistan 19. bölüm ödül oyununda Sabriye, Dalaka ile karşılaştı.

SUYA TERS DÜŞTÜ

Survivor Türkiye Yunanistan on dokuzuncu bölümde oynanan ödül oyununda Dalaka ile karşı karşıya gelen Sabriye, suya ters düştü. Yarışmacıların yardımı ile sudan çıkan Sabriye belinden sakatlandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Sabriye'nin parkurda suya ters düşmesiyle, yarışmacılar bir an korktu ve arkadaşlarına yardıma koştular. Sabriye'nin hayranları bu duruma üzülünce sosyal medyadan destek paylaşımlarında bulundular.

Yunanistan, Sabriye Şengül, Magazin


YORUMLAR (12)
BY: Yunan yarışmacılardan birine aşık olur ratingler patlar diye geri grtirmediyse bende bişey bilmiyorum
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
NİÇİN BU: Ömrümde gördüğüm en yontulmamış biri.acun ne yapmak istiyor anlamıyorum.hasbelkader bu kadının sesini duysam hemen kısıyorum.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
?????????????????????????: OYUN KAZANMAYI BIRAKIN, YÜRÜYEMİYOR BİLE... ZAVALLI KADIN ARKASINDA KİM VAR BİLMEM AMA; KADINI RİNGDE ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN DELİ PARA HARCADIM BELLİ. TEMBEL KADINI; ŞİRİN, ACİZ, MAĞDUR GÖSTEREREK BİRAZ DAHA FAZLA YARIŞMADA TUTMAK AMAÇ. YOKSA SAKAT FALAN DEĞİL.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
CEYCEY: Tosun gibi ona bisey olmaz Asil adamin belini kirar oooo
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
X: Bir kitlesi var üzerinden para kazandığı ve onu artırmak için rol!
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın