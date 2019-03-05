Oyun Esnasında Suya Ters Atlayan Sabriye Şengül Belinden Sakatlandı

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında Sabriye Şengül oyun sırasında yaşadığı sakatlıkla korkuttu. Oyunda denize atlayan Sabriye suya ters düşünce belinden sakatlandı.

Survivor Türkiye Yunanistan 19. bölüm ödül oyununda Sabriye, Dalaka ile karşılaştı.

SUYA TERS DÜŞTÜ

Survivor Türkiye Yunanistan on dokuzuncu bölümde oynanan ödül oyununda Dalaka ile karşı karşıya gelen Sabriye, suya ters düştü. Yarışmacıların yardımı ile sudan çıkan Sabriye belinden sakatlandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Sabriye'nin parkurda suya ters düşmesiyle, yarışmacılar bir an korktu ve arkadaşlarına yardıma koştular. Sabriye'nin hayranları bu duruma üzülünce sosyal medyadan destek paylaşımlarında bulundular.