Oyun hamuru ile oynamak yerine zeytinyağı sabunu yapıyorlar

04 Aralık 2018 Salı 10:18



04 Aralık 2018 Salı 10:18

Oyun hamuru ile oynamak yerine zeytinyağı sabunu yapıyorlarBalıkesir'in Edremit ilçesinde anaokulu öğrencileri zeytinyağı sabunu yapıyor5 bin yıldır aynı şekilde üretilen zeytinyağı sabunu Avrupa'da sadece Türkiye ve İspanya'da yapılıyorBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 bin yıldır aynı şekilde üretilen zeytinyağı sabununa dikkat çekmek için anaokulu öğrencilerine zeytinyağından sabun yapımı öğretiliyor. Avrupa'da sadece Türkiye ve İspanya'da üretimi yapılan geleneksel zeytinyağı sabunu 5 bin yıldır aynı şekilde yapılıyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksükokulu Zeytin Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlisi Mücahit Kıvrak ve Sabun Ustası Anıl Öztürk Anaokulu öğrencileriyle birlikte sabun üretimi yaptılar.Zeytinyağından üretilen sabunların daha sağlıklı ve hijyenik olduğunu ifade eden Kıvrak "Bu gün burada ana okulu öğrencilerine geleneksel zeytinyağlı sabununu anlattık. Geleneksel zeytinyağlı sabunun özellikle evlerde kullanımının artması hem zeytin üreticimize katkı sağlayacak, hem de tüketicilerin daha sağlıklı bir sabun kullanmasını sağlayacak. Velilerden çok bu konuyu çocuklara aşılamak istedik. Hem gelecekte kullanımın artması hem de evlerdeki yanlış kullanımlar ile ilgili çocukların velilere daha çok baskı yapmasını hedefliyoruz" dedi.Sabun Ustası Anıl Öztürk ise "Geleneksel sabun 5 bin yıldır aynı şekilde üretiliyor. Hiçbir zaman bozulmaz, yeniden kullanılabilir, yeniden kazanda eritilip üretilebilir. Böylece tarihte bilinen aslında geri dönüşümlü ilk üründür. Yakın bir geçmişe kadar körfez bölgesinde 50'ye yakın sabun atölyesi vardı. Geleneksel zeytinyağı sabunu üretiyorlardı. Bunların sayısı yaklaşık beşe, altıya düştü. Çünkü başka tip yağlar kullanılıyor. Daha ucuz yağlar kullanılıyor. İnsanlar ucuza almak istedikleri için birazda üreticiler buna yanaşıyor. Şu an Avrupa'da yalnızca İspanya'da ve Türkiye'de zeytinyağı sabunu üretiliyor. Biz de bunun üretimini ve tüketimini artırmak için eğitimlerimizi sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.