Oyun iştah açtı

Burger King ve Popeyes'in ardından Arby's ve Usta Dönerci de 'gamer menü'leriyle oyuna dahil oldu. Firmalar daha büyük menü, daha fazla içecek ve daha uygun fiyatla 30 milyon oyuncuya ulaşmayı hedefliyor.



Türkye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre, son yıllarda e-Spor ve mobil oyunların da devreye girmesi ile beraber küresel oyun sektörü 135 milyar dolara yükseldi. 30 milyon oyuncunun bulunduğu Türkiye ise 850 milyon dolar pazar payı ile dünyada 18'inci sırada yer alıyor. Çok genç nüfusa sahip Türkiye'nin internet kullanımı her geçen gün artıyor. Şu an gaming, Türkiye'de futboldan sonra en çok seyirci çeken ikinci spor konumunda. LoL profesyonel ligleri milyonlarca kişiyi ekran başına toplarken, büyük spor salonlarında yapılan finaller 10 binden fazla oyun severi bir araya getiriyor. Oyun pazarındaki bu potansiyel firmaların da gözünden kaçmıyor. Özellikle fast food sektörü oyunculara öncelik menülerle gençlere hitap ediyor. TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King ve Popeyes e-spor tutkunları için özel olarak hazırladığı 'Pro Gamer' menüleriyle her ay 50 bine yakın kişiye servis yapıyor. Kendisini de bir oyun tutkunu olan TAB Gıda Dijital Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Burak Akın, Pro Gamer menüler ile daha fazla gence ulaşmak istediklerini belirterek, "e-Spor, tüm dünyada giderek artan bir izleyici ve katılımcı kitlesine sahip. Milyonlarca kişi, e-Spor finallerini internet üzerinden canlı izliyor. Ülkemizde de televizyon platformlarında yabancı içerikle hazırlanmış oyun kanalları var ve izleyici kitlesi giderek artıyor. Nasıl ki futbol ve basketbol önemli sponsorlar bulabiliyorsa, e-Spor da giderek artan bir oranda markaların oyun alanı haline gelmeye başladı. Dünyada ve Türkiye'de yalnız bilgisayar ya da teknoloji markalarının değil, genç kitleyi hedefleyen çok önemli markaların e-Spor takımlarına, turnuvalarına destek verdiğini görüyoruz. Bu açıdan tüm dünyada yeni neslin çok yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği e-Spor doğal olarak bizim de öncelikli olarak odaklandığımız bir alan haline geldi" dedi.



Oyuncuya döner yedirecek



Burger King ve Popeyes'in yanı sıra Arby's ve Usta Dönerci'de de Pro Gamer menü satışına başladıklarını dile getiren Akın, "İlk menümüzü üç yıl önce çıkardık. Menüyü hazırlamadan önce League of Legends finallerine katıldım. Orda profesyonel oyuncularla görüştüm. E-spor oyuncusu Koray Nouru ile yola çıktık. Bir de FİFA oyuncusu Batuhan var. Gamer'ın halinden gamer anlar dedik birlikte menüyü hazırladık. Sonuçta oyuncuların bilgisayar başında olması gerekiyor. 'Biz yemeğimizi bilgisayar başında yiyoruz, içeceği de kafamıza dikiyoruz' diyorlar. Onlar için menünün yanına iki litrelik içecek ekledik. Yemek bitse de içmeye devam ediyorlar. Oyuncular şimdi Arby's ve Usta Dönerci'den gamer menü sipariş edebilecek. Ayrıca Popeyes'te Gamer Kova çıkarıyoruz. Sadece paket servislerde geçerli olacak" diye konuştu. Gamer menülerin normal menülere göre 7-8 lira daha ucuz olduğunu ifade eden Akın, ilk etapta aylık 100 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Hizmetler dijitalleşiyor



TAB Gıda olarak dijitalleşmeye uzun bir süredir ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Burak Akın, "Dijital dönüşüm çağındayız. Tüketici ne istiyorsa 'hemen ve şimdi' istiyor. Bu doğrultuda Facebook Messenger Bot uygulamasını devreye aldık. Tüm markalarımızın online sipariş sitesi Tıkla Gelsin'e bağlı olan bu sistem sayesinde kullanıcılar Facebook'tan çıkmadan Tıkla Gelsin'e üye olup kolayca sipariş verebiliyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen RuSign yazılımı sayesinde merkezden yapılan her değişiklik eş zamanlı olarak menü boardlarında yerini alıyor. Ayrıca ağustos ayında Tıkla Al'ın lansmanını yapacağız. Sıra beklemeden sıra numarası alacağınız bir sistem. Şu an İstanbul'da 4 restoranımızda kiosklar koyduk. Ülkeye değer katacak bir proje. Tıkla Al'ı diğer ülkelere de ihraç etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA