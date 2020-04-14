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Oyun makinesindeki paraları da çalan hırsızlık şüphesi tutuklandı

KONYA'da son bir ay içinde 12 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Samet Durdu (20), tutuklandı.

14.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:53
Oyun makinesindeki paraları da çalan hırsızlık şüphesi tutuklandı

KONYA'da son bir ay içinde 12 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Samet Durdu (20), tutuklandı. Durdu'nun bir kültür yardımlaşma derneğinde bulunan oyun makinesini kırarak içerisinde bulunan 500 lirayı da çaldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bisiklet, motosiklet, çapa motoru, jeneratör gibi hırsızlık olaylarını gerçekleştiren, bir kültür yardımlaşma derneğindeki oyun makinesini kırarak, içerisinde bulunan 500 lirayı da çalan şüphelinin, poliste 11 suç kaydı ve hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Samet Durdu olduğu tespit edildi. Samet Durdu, yapılan çalışmayla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Durdu'nun çaldığı malzemelerden bazıları da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hakkında 12 farklı hırsızlık olayından işlem yapılan Durdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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