Haberler » Güncel » Haber

Oyun oynarken canından oluyordu

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde bulunan Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'nda, oyun oynayan bir çocuğun üzerine demir kapı düştü.

25.09.2019 15:11Oyun oynarken canından oluyordu
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde bulunan Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'nda, oyun oynayan bir çocuğun üzerine demir kapı düştü.
Edinilen bilgilere göre olay Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.
Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Melih Arda B'nin (10) üstüne, yerinden çıkan demir kapı düştü. Olay sonrasında çocuk hafif yaralandı.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Melih Arda'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Nuri Pakdil, İnegöl, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:41 Eski milletvekili Yüzügüler son yolculuğuna uğurlandı - AYDIN
15:41 Korkutan "Marmara depremi" açıklaması
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır."
15:40 Diyarbakır annelerine kadın desteği
15:40 Chp lideri kılıçdaroğlu gazatecilerin sorularını yanıtladı (2)
15:40 31 mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla  41 kişi hakkında dava açıldı
15:39 Bağlar Belediyesi'nden botanik parka dönüştürülen okula kırtasiye desteği