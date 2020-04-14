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Oyun oynatan kafe kapatıldı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, oyun oynatılıp, çay servisinin yapıldığı tespit edilen kafe, mühürlenerek kapatıldı.

14.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:44
Oyun oynatan kafe kapatıldı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, oyun oynatılıp, çay servisinin yapıldığı tespit edilen kafe, mühürlenerek kapatıldı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Yeşilovacık Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, kafe olarak işletilen iş yerine ait odanın kahvehaneye çevrilerek 2 adet masa kurulduğu ve okey ile iskambil oyunu oynatıldığı belirlendi. İçecek servisinin de yapıldığı tespit edilen kafe, mühürlendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Silifke, Güncel
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