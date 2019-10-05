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Oyun oynayan çocuğu yılan ısırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oyun oynarken ayağını iki kez yılan ısıran çocuk, 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

05.10.2019 13:08Oyun oynayan çocuğu yılan ısırdı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde oyun oynarken ayağını iki kez yılan ısıran çocuk, 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Evlerinin bahçesinde yanlışlıkla üzerine bastığı yılanın iki kez ayağını ısırmasıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 yaşındaki Toprak Zemzem'in tedavisi tamamlandı.
MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem El, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılan ısırması vakalarında ilk saatlerin çok önemli olduğunu belirtti.
Zemzem'in de ilk 4 saatte tedaviye alındığını anlatan El, "Çocuğa bu sayede gerekli tedavi uygulandı. Oluşan ödemi için ayağını alçıya aldık. Yaklaşık 6 günün sonunda her şey normal gitti." dedi.
Anne İnci Zemzem ise kendisini de daha önce yılan ısırdığını, bundan dolayı ilk müdahaleyi sağlıklı şekilde yapabildiklerini anlattı.
Oğlunu hemen hastaneye gittiklerini aktaran Zemzem, "Toprak 'ayağım kanıyor yılan ısırdı' dedi, biz emin değildik, yılanı görünce emin olduk. Ayağına zehir yayılmasını istemedim. Benim ayağıma zehir yayılmıştı. Hızlı müdahaleyle oğlumuzu kurtardık." ifadesini kullandı.

Hatay, Sağlık

Kaynak: AA

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