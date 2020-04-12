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Oyun oynayan çocukların drondan kaçması kameraya yansıdı

Sakarya'da site bahçesinde oyun oynarken dronu fark eden iki çocuğun evlerine doğru kaçması kameraya yansıdı.

12.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:40
Sakarya 'da site bahçesinde oyun oynarken dronu fark eden iki çocuğun evlerine doğru kaçması kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'ndeki bir sitesinin halı sahasında oyun oynayan iki çocuk, sahanın üzerinde görüntü alan dronu fark etti.
Drone görüntülerinin polis tarafından çekildiğini düşünen iki çocuk, sahadan koşarak uzaklaşmaya başladı.
Drone tarafından çekilen görüntülerde, çocukların koşarken drona bakması ve evlerine doğru ilerlemesi yer alıyor. Oyun oynayan çocukların drondan kaçması kameraya yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Akyazı, Güncel
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