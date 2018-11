Oyun Oynayarak Zekalarını Geliştiriyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:12



8 binin üzerindeki üye sayısı ile Trakya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğini koruyan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları ile çocukların zihinsel gelişimlerine destek olmaya devam ediyor. Haftanın her günü gerçekleşen etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de zekalarını geliştiriyor.Hafta içi gerçekleştirilen etkinliklere dileyen okullar sınıfça gelerek 37 farklı akıl ve zeka oyunu ile tanışıyor. Her yaş grubuna yönelik oyunun yer aldığı Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, hafta sonları da oyunları öğrenmek ve oynayarak zekalarını geliştirmek isteyen her çocuk için hizmet veriyor.Akıl ve zeka oyunları etkinliğine sınıf olarak ya da bireysel olarak katılmak isteyenlerin 0850 450 59 59 numaralı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayıp Çocuk Kulübü'nden bilgi alabilecekleri ve rezervasyon yaptırabilecekleri bildirildi. Süleymanpaşa Çocuk Kulübü Hürriyet Mahallesi Tepebaşı Caddesi Kent-Kur Site içinde yer alıyor. - TEKİRDAĞ