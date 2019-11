"Oyun parkı" tartışması

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesindeki bir arsaya, inşaat işçisi Mehmet Özdemir'in çocukların oynaması için yaptığı kaydırak ve salıncak, tartışmalara neden oldu.Alınan bilgiye göre, İlbade Mahallesi'nde inşaat işçisi Mehmet Özdemir, mahalledeki çocukların eğlenmesi için evinin karşısındaki arsaya, ahşap malzemeden kaydırak ve salıncak yaptı. Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, oyuncakların güvenli olmadığı gerekçesiyle sökülmesini istedi.Bazı medya organlarında haber yer alması üzerine arsa sahibi Zafer Solak da Merkezefendi Belediyesine başvurarak arsasındaki oyun alanının kaldırılmasını talep etti."Çocuklarımız göz önünde olsun"Mehmet Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de baba olduğunu, mahalledeki çocukların yollarda oynamasını güvenli bulmadığını, bu nedenle arsaya salıncak ve kaydırak yaptığını dile getirdi.Mahallelilerin de desteğiyle oyuncakları yaptığını aktaran Özdemir, şöyle dedi:"Parkta çok güzel bir şekilde kazasız belasız oynuyorlar. Çocuklarımıza zarar verecek bir şekilde olduğunu zannetmiyorum. Belediyeden geldiler, parkımızı yıkmak istediler uygunsuz olduğu gerekçesiyle. Bir de şahsi mülk olduğu için arsa sahibi geldi. O da yıkılmasını istedi. Ben bu parkın yıkılmasını istemiyorum. Çoluğumuzun çocuğumuzun oynaması için emekle yapmışım. Çocuklara oyun alanı yaptığım için çok mutluyum, ama ne yazık ki mutluluğumuzu kırmaya çalışıyorlar. Burası yıkılacaksa Belediye uygun bir yere park yapsın, çocuklarımız göz önünde olsun, yollarda oynamasın."Mahalle sakinlerinden Fatma Yıldız, bölgede çocukların oynayacağı bir parkın olmadığını savundu.Mahalle sakinlerinden Ebru Özdemir de kullanılmayan arsada çocukların oynamasının kimseye bir zararı olmayacağını kaydederek, yıkılmasına karşı olduğunu söyledi.Arsa sahibi oyuncakların kaldırılmasını istiyorArsa sahibi Zafer Solak ise yaptığı açıklamada, özel mülkün izinsiz kullanılamayacağını belirtti. Solak, mahallelilere, "İsterseniz kendiniz sökün, isterseniz Belediye söksün. Ben zarar görmesini istemem. Kendiniz sökün, malzemeyi nasıl değerlendirecekseniz değerlendirin." dediğini ifade etti.Alanın bilgisi dışında çocuk parkı gibi kullanıldığını aktaran Solak, "Parkı yapan kişiye de söyledim. Emek verdiğini, yıkmaya gönlünün razı olmayacağını ifade ederek, Belediye tarafından yıkılmasını istediğini söyledi. Çocuklar için kaydırak ve salıncaklar yapılmış. Çok sağlıksız, güvenli olmayan bir yapı. Her şeyden önce benim iznim yok. Burasının yıkılmasını istiyorum." diye konuştu."Arsanın 100 metre yakınında, iki park var"Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise yaptığı açıklamada, parkın çocuklar için güvenli olmadığını belirterek, "Bugün arsa sahibi, belediyemize dilekçe ile müracaat ederek kendisinin bilgisi ve izni dışında yapılan bu parkla ilgili olarak gerekli sürecin işletilmesini talep etmiştir. Öte yandan söz konusu arsanın 100 metre yakınında modern ve oyun parkları standartlara uygun iki adet park, bölgenin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap verilmektedir." diye konuştu.Merkezefendi Belediyesinin çok sayıda çocuk parkı inşa ettiğini anlatan Doğan, "İhtiyaç duyulan alanlarda çocuklarımızın sağlığını gözeterek gerekli bakım ve revizyon çalışmalarını titizlikle yerine getirdik. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumlu anlamda etki edecek her türlü faaliyetin ve uygulamanın destekçisi olduğumuzu, çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü girişim ile ilgili olarak gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.