Oyun Tarihinin En Büyük Haritasına Sahip 28 Oyunu

Video oyunlarda bizi etkileyen farklı unsurlar vardır. Bunların arasında grafikler, oyun motoru, hikaye ve daha birçok unsur bulunabilir. Tabii ki oyunun içerisinde geçtiği ortam da bu unsurlardan biri. Genellikle 'harita' olarak adlandırdığımız bu ortamlar oyundan oyuna farklılık gösterebiliyor.
Haritaları inşa etmek, yazılımlarla yeni bir dünya kurmak düşündüğünüzden de zor. Hatta oyun şirketleri sırf bu dertten kurtulmak için farklı animasyon şirketleriyle çalışıyorlar. İşte her birisi oyuncuların gözdesi olmayı başarmış 28 popüler oyun ve haritalarının gerçek boyutu.
Assassin's Creed: Syndicate
Yüzölçümü: 3,70 km2
Fortnite
Yüzölçümü: 5,5 km2
Call of Duty Black Ops 4 - Blackout:
Yüzölçümü: 7 km2
Marvel's Spider-Man PS4:
Yüzölçümü: 11 km2
Kingdom Come Deliverance:
Yüzölçümü: 15 km2
Horizon Zero Dawn:
Yüzölçümü: 22 km2
GTA San Andreas:
Yüzölçümü: 33 km2
Elder Scrolls Skyrim:
Yüzölçümü: 37 km2
Red Dead Redemption
:
Yüzölçümü: 40 km2
Fallout 76:
Yüzölçümü: 41 km2 Far Cry 5
:
Yüzölçümü: 60 km2
PUBG (Dihor Otok haritası):
Yüzölçümü: 64 km2
Forza Horizon 4:
Yüzölçümü: 71 km2
Zelda: Breath of the Wild
Yüzölçümü: 72 km2
Red Dead Redemption 2
Yüzölçümü: 75 km2
Assassin's Creed: Origins
Yüzölçümü: 80 km2
GTA V:
Yüzölçümü: 130 km2 (deniz dahil)
Yüzölçümü: 70 km2 (deniz hariç)
The Witcher 3:
Yüzölçümü: 135 km2 (Tüm alanlar + DLC)
DayZ:
Yüzölçümü: 225 km2
Assassin's Creed Black Flag:
Yüzölçümü: 235 km2
Assassin's Creed Odyssey:
Yüzölçümü: 256 km2
ARMA 3 Altis:
Yüzölçümü: 270 km2
Ghost Recon Wildlands:
Yüzölçümü: 440 km2
Just Cause 4:
Yüzölçümü: 1024 km2
Crew 2:
Yüzölçümü: 5700 km2
Fuel:
Yüzölçümü: 14400 km2
Elder Scrolls 2 Daggerfall
Yüzölçümü: 161600 km2
MINECRAFT
Yüzölçümü: 3.600.000.000 km2
Minecraft ile oyun haritalarının yüzölçümlerini incelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Oyunları konu alan bu ve bunun gibi birçok ilginç içeriği kaçırmamak için takipte kalın : )
Teknoloji
Kaynak: WebTekno