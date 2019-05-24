YenidenBiz Derneği tarafından kadın istihdamının önemini vurgulamak amacıyla "Oyun Yeniden Kuruluyor Zirvesi" düzenlendi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi
ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen zirvede, kadınların iş hayatına geri dönmeleri için yapılması gerekenler değerlendirildi ve yol haritaları çıkarıldı.
Zirve, yeni teknolojilerin liderliğinde değişen yeni iş düzeninde kadının yerinin önemine ve kadın istihdamının ekonomik gelişime katkısına "Oyun Yeniden Kuruluyor" diyerek dikkati çekti.
Yiğit Oğuz Duman
'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte uzman konuklar, sadece Türkiye
'nin değil, dünyanın en önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından biri olan kadın istihdamını ele aldı.
YenidenBiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Başkanı Ayşe Güçlü
Onur, zirvede yaptığı konuşmada, derneğin kadın üyelerini iş hayatına geri döndürmek için motive ettiğini dile getirerek, iş hayatında sadece erkeklerin olduğu fotoğrafları görmek istemediğini ifade etti.
Yapı Kredi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp
de kadının olduğu platformun çok farklı bir bakış açısına kavuştuğunu belirterek, "Çalışmanın erkek gibisi yoktur. Çalışmanın üretmesi vardır. Sonuçlar ortada, yönetim kurulunda kadın varsa o şirketin hisse senetleri daha yüksektir." ifadelerini kullandı.
"Kooperatifçilik kadın istihdamını destekleyen çok önemli bir model"
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da "Ticarette Kadın Eli" başlıklı konuşmasında, bakanlıkta çalışanların yüzde 30'unu kadın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Uluslararası temsiliyet gösterilen noktalarda bu oran kadınlara kayıyor. Çin
'de makinelerin başında kadınlar var. Titizlik, dikkat, riski yönetmek konularının önemli olduğu alanlarda kadınları önceliklendiriyorlar. Kooperatifler de bu noktada çok önemli. 160'ı aktif 189 kadın kooperatifi var. Kooperatifçilik kadın istihdamını destekleyen çok önemli bir model."
"Kadın ve Endüstri 4.0" başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan
ise "Kadınlar toplumsal iş bölümünün yüklediklerinden vazgeçemiyorlar. Çalışmak, anne olmak, ev işleriyle ilgilenmek. Kapitalist sistem erkeğin dışarıda yaptığı işleri daha değerli kılıyor. Ancak kadının şefkatli, birçok konuyla ilgilenme yeteneği, farklı bakış açısı onu yukarı doğru taşıyacaktır. Çocuklarınızın yeteneklerini koruyun. Geldiğimiz noktada en büyük avantajımız kadınsal yeteneklerimiz." değerlendirmesini yaptı. Microsoft Orta Doğu
ve Afrika
Bulut Çözümleri Direktörü Çiğdem Kayalı
ise YenidenBiz İnsan Kaynakları Platformu'nun tanıtımını yaptı.
Zirvede, adaylarla kurumların bir araya gelip tanışmaları ve iletis¸imlerinin güçlendirilmesi sağlandı. Zirveden elde edilecek gelir ile kadınların iş hayatına daha donanımlı bir şekilde geri dönmelerine destek olacak eğitimlerin düzenlenmesi ve adayların bu eğitimlere katılımlarının sağlanması hedefleniyor.
Güncel
Kaynak: AA