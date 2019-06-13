13.06.2019 15:54
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Oyunbozan Filmi

Oyunbozan Filmi

Oyunbozan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Oyunbozan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Benni, asıl adı Bernadette olan, ancak hiç kimsenin onu böyle çağırmaya cesaret edemediği, dokuz yaşındaki bir kızdır. Tuhaf bir kız olan Benni, sosyal hizmetler kurumunun çatısı altındadır ve çalışanların adeta kabusu olmuştur. Görevliler, Benni için defalarca koruyucu aile bulmalarına, ona huzurla yaşayabileceği yeni bir yuva ayarlamalarına rağmen, o tekrar kaçıp kuruma geri döner. Küçük kız, kendisine yanlarında kalacağı bir koruyucu aile bulunmasını değil, kendisinden korkan annesi Bianca’nın yanına geri dönmeyi istemektedir.


Yönetmen: Nora Fingscheidt
Senaryo: Nora Fingscheidt
Oyuncular: Helena Zengel, Albrecht Schuch , Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister, Melanie Straub, Victoria Trauttmansdorff, Maryam Zaree, Tedros Teclebrhan, Matthias Brenner, Louis von Klipstein, Barbara Philipp, Amelle Schwerk, Sashiko Hara, Fine Belger, Imke Büchel , Roland Bonjour, Asad Schwarz, Jana Julia Roth, Gisa Flake, Axel Werner, Bärbel Schwarz, Till Butterbach, Julia Becker, Peter Schneider, Hadi Khanjanpour, Samantha Hanses, Bruno Thiel, Ida Goetze, Cederic Mardon, Matilda Florczyk, Marie von der Groeben, Helena Gutscha, Gennaro Trama, Noah Lakmes, Stella Brückner, Jannes Kupsch, Moritz Thiel
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Systemsprenger/ System Crasher
Yapımcı Firma: Kineo Filmproduktion
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Filmin Süresi: 118 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 13.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Sinema