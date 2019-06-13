Oyunbozan Filmi

Benni, asıl adı Bernadette olan, ancak hiç kimsenin onu böyle çağırmaya cesaret edemediği, dokuz yaşındaki bir kızdır. Tuhaf bir kız olan Benni, sosyal hizmetler kurumunun çatısı altındadır ve çalışanların adeta kabusu olmuştur. Görevliler, Benni için defalarca koruyucu aile bulmalarına, ona huzurla yaşayabileceği yeni bir yuva ayarlamalarına rağmen, o tekrar kaçıp kuruma geri döner. Küçük kız, kendisine yanlarında kalacağı bir koruyucu aile bulunmasını değil, kendisinden korkan annesi Bianca’nın yanına geri dönmeyi istemektedir.Yönetmen:
Nora FingscheidtSenaryo:
Nora FingscheidtOyuncular:
Helena Zengel, Albrecht Schuch , Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister, Melanie Straub, Victoria Trauttmansdorff, Maryam Zaree, Tedros Teclebrhan, Matthias Brenner, Louis von Klipstein, Barbara Philipp, Amelle Schwerk, Sashiko Hara, Fine Belger, Imke Büchel , Roland Bonjour, Asad
Schwarz, Jana Julia Roth, Gisa Flake, Axel Werner, Bärbel Schwarz, Till Butterbach, Julia Becker, Peter Schneider
, Hadi Khanjanpour, Samantha Hanses, Bruno Thiel, Ida
Goetze, Cederic Mardon, Matilda Florczyk, Marie von der Groeben, Helena Gutscha, Gennaro Trama, Noah Lakmes, Stella Brückner, Jannes Kupsch, Moritz ThielFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Systemsprenger/ System CrasherYapımcı Firma:
Kineo FilmproduktionYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
AlmanyaOrijinal Dili:
AlmancaFilmin Süresi:
118 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
13.09.2019Oyunbozan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.comYönetmen
, Sinema