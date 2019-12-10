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Oyunca Tuba Ünsal, Biga'da üniversiteli gençlerle buluştu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Tuba Ünsal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Aktif Yaşam Topluluğunun organize ettiği 3. Gençlik Zirvesi'ne katıldı.

10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:48Oyunca Tuba Ünsal, Biga'da üniversiteli gençlerle buluştu
Tiyatro ve sinema oyuncusu Tuba Ünsal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Aktif Yaşam Topluluğunun organize ettiği 3. Gençlik Zirvesi'ne katıldı.
Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi Didem Yaman Amfisi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Ünsal, Biga'ya ilk defa geldiğini ifade etti.
Ünsal, aslen Gelibolulu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"İstanbul'daki okullardan ödül almak, oradaki öğrencilerle buluşmak tabii ki çok değerli ama benim birinci sıramdaki Anadolu'daki okullar, oradaki öğrencilere ulaşmak. Benim için Türkiye'nin diğer bölgelerine ulaşmak, sizlere tecrübelerimi anlatmak çok daha değerli. Başarısız olduğumda yılmadım, ilerledim. Eğitim hayatımda istediğim bölüm olmadı, istediğim bölüme girebilmek için mücadele ettim. Param olmadı, okulu dondurdum, para biriktirdim ve okul hayatıma devam ettim. Başarı, başarısız olduğunuz noktada geliyor. Başarı ya da kariyer, elinize altın kasede verilmiyor."
Kürk Mantolu Madonna oyununun sahnelenme sürecini de anlatan Ünsal, "Oyunun müziklerini yapması için Sezen Aksu'nun kapısında gittiğimde 'Beni geri çevirmeyin lütfen' diye konuştuğum an müthiş bir andı. Hem yapımcı, hem proje hem de kadın oyuncu olarak kendime inandım. Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyununu Türkiye turnesine ayırdık. Uygun salon olduğu takdirde Biga'da da oynarım, buradan söz veriyorum." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tuba Ünsal, Biga, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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