Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü güldürüyorlar

İSMAİL KAPLAN - Kars 'ta bir grup gönüllü, "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy köy gezip oyuncağı olmayan çocuklara oyuncak dağıtarak yüzlerini güldürüyor.Kentte yaklaşık 9 ay önce "Bir oyuncak da sen ver" adında sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, çocuklara oyuncak toplamak için sosyal sorumluluk çalışması başlattı.Takipçilerinin gönüllü gönderdikleri oyuncaklarla hafta içi çevreden topladıkları oyuncakları bagajlarına dolduran Güneş ve arkadaşları, Valilik, muhtarlar ve ailelerden izin alarak her hafta sonu belirledikleri köylere gidip oyuncak dağıtıyor.Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların mutluluklarına ortak olmak ve oyuncaksız çocuk bırakmamak için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.Oyuncak verdikleri çocuklara öğütlerde bulunduklarını ifade eden Güneş, "Çocukların mutluluklarına ortak olmak için, çocukları oyuncaklarla buluşturmak ve oyuncaksız çocuk bırakmamak için çalışıyoruz. 'Bir oyuncak da sen ver' ekibi olarak Kars'ın 382 köyüne oyuncak dağıtmayı hedefledik kısmet olursa minik kardeşlerimizin hepsini oyuncaklarla buluşturacağız." dedi."Çocuklar gülerse dünya güler"Güneş, gönüllülerin sosyal medya aracılığıyla gönderdikleri oyuncakları çocuklara dağıtmada aracı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Kampanyamıza ciddi anlamda destek var. Takipçilerimizden çok destek geliyor, bu güzellikler ve mutluluklar onlar sayesinde oluyor. Çocuk gülerse dünya güler. 'Oyuncaksız çocuk kalmasın' sloganıyla oyuncak dağıtmaya devam ediyoruz. Çocuklara oyuncak verirken öğütler veriyoruz, yabancı insanların yanına asla gitmemeleri, anne ve babalarının sözlerini dinlemeleri, onlardan izin almadan dışarı çıkmamaları, kitap okumaları gibi tavsiyelerde bulunuyoruz." diye konuştu.Çocuklardan Ali Adıgüzel , köylerine oyuncak dağıtmak için bir ekip geldiğini duyduklarında koşarak onların yanına gittiklerini belirterek, "Abiler sağ olsun bize oyuncak getirmişler çok mutlu olduk, böyle bir şey hiç beklemiyorduk. Şimdi hepimizin oyuncağı oldu, hep birlikte oynayacağız. Bence her çocuk oyuncakla oynamalı, her çocuğun oyuncağı olmalı." ifadelerini kullandı."Hiç oyuncağım olmamıştı"Çocuklardan Şuheda Uluğ ise çok güzel oyuncakları olduğunu, çok sevindiklerini anlatarak, "Bugün ağabeyler gelip bize oyuncak dağıttılar, çok mutlu olduk. Çok güzel oyuncaklar vardı. Her çocuğun oyuncağı olmalı." dedi.Çocuklardan Yasin Öztürk de "Köyümüze gelip çocukların hepsine oyuncak dağıttılar, çok mutlu olduk. Bize oyuncak gönderenlere çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar hiç oyuncağım olmamıştı, şimdi olunca çok sevindim. İnşallah bütün çocukların da oyuncağı olur." şeklinde konuştu.