Oyuncak ihtisas OSB'de imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'nin de işaret ettiği üzere kurulması hedeflenen Oyuncak İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanması ile oyuncak üreticileri Teşvik Yasası'nın getirmiş olduğu yatırım teşviki, konum, istihdam ve kümelenmenin sağlayacağı maliyet avantajları ile sektörün ithalatını azaltırken, katma değerli üretim yapma imkanına sahip olacak.

Oyuncak sektörünü; küçük sanayi siteleri ve şehir içinden kurtarıp birçok avantajın bir arada sunulduğu bir endüstri bölgesinde toplayacak Oyuncak İhtisas Özel OSB, Kırklareli- Vize'de kurulan PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel OSB'ye komşu olacak. Plastik sektörünün dinamikleri ile bir arada üretim yapma imkanına sahip olacak oyuncak üreticilerini temsilen TOY-KOOP, Asrey İnşaat, PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) ve Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ile protokol imzaladı.

Oyuncakçılara ucuz üretim imkânı

Oyuncak İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi veren Asrey İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, "Oyuncakçılar Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık ile Asrey İnşaat'ın Kırklareli Vize'de Oyuncak İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki iş birliğinin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Asrey İnşaat olarak Vize'de özel organize sanayi bölgesi kurulması konusunda öncü bir rol izledik ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. 2012 yılında Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ile yapılan protokol ile 650 bin metrekarelik alanda PAGDER ASLAN Plastikçiler ihtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması yönünde ilk adım atıldı. Özel sektör ve sivil toplum örgütü ilk kez böylesine bir iş birliğine gitti. Ucuz enerjiden yatırım teşvik desteklerine, İstanbul ve Avrupa'ya komşu lokasyondan taşınma kredi desteğine kadar pek çok avantajın yanı sıra modern alt yapı olanakları ve sosyal yaşam alanları ile oyuncak üreticilerimizi uzun yıllardır ihtiyaç duydukları ihtisas OSB'ye kavuşturmayı hedefliyoruz. Başlangıçta 600 bin metrekare ve büyüme alanları ile 1 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak Türkiye'nin ilk Oyuncak İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi'nin ülkemize, oyuncak sektörüne ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İthalatçılar üretime başlıyor

Oyuncak sektörü temsilcileri adına görüşlerini paylaşan TOY-KOOP Başkanı Ender Mıcık, ithal oyuncaklara getirilen vergiler ve yüksek kur karşısındaki ithal ürün maliyetlerinin ithalatçı firmaları üretim yapmaya yönlendirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "İhtisaslaşmış sanayi bölgelerinin kurulması sektörlerin rekabetçi güce ulaşmasında etken olmaktadır. İhtisas bölgelere verilen teşvikler sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkı sağlamakta olup bunun örneğini Çin'de rahatlıkla görebiliyoruz. Çin'de her bölge veya şehrin uzmanlaştığı imalat sanayileri bulunmaktadır. Rekabetçiliğin getirdiği avantajlarla firmalar sürekli yenilikler yaparak kendilerini geliştirebilmekte ve pazara yeni ürünler sunabilmektedir" dedi. Sektördeki büyük üreticilerin önemli bir kısmının Trakya'ya yatırımlarını kaydırdığını belirten belirten Mıcık ; "Asrey İnşaat ile yaptığımız iş birliği neticesinde oyuncak üreticilerimizi Oyuncak İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi'nde, güçlü ve modern altyapıda yapılanmasını sağlayacağız. Bölgemiz Trakya'daki konumu itibariyle ana ihracat pazarlarımızdan Avrupa ile İstanbul'a yakınlığımız üretim için avantajlı bir konum olarak öne çıkıyor. Yüzde 45 yatırım indirimi, enerjinin yüzde 30 indirimli ve kesintisiz sağlanacak olması bizlere yer seçimi konusunda Vize'ye yönlendirdi. Oyuncak üreticilerimizin yüzde 70'i aynı zamanda plastik sektörünün birer mensubu olduğundan komşu organize sanayi bölgesinde plastikçiler ile bir arada çalışacak olmamız, hammadde ve lojistik olanaklarından avantajlı yararlanacak olmamızın yanı sıra üretim değerimize, miktarımıza ve ihracatımıza da katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Sektörün 4'te biri Vize'de yerini aldı

Dünyada Çin'in Santo bölgesinde kümelenen oyuncak üreticilerinden sonra ikinci kümelenme modelinin Vize'de hayata geçeceğine dikkat çeken TOY-KOOP Başkanı Ender Mıcık , "Bölgede bugünden sektörümüzün yan kolları ve hizmet sağlayıcı sektörlerinden matbaa, kalıp üreticisi gibi firmalar dahil 38 firma yerini aldı. Bakanlık kayıtlarına göre ülkemizde 156 oyuncak firmasının faaliyet gösterdiğini ele aldığımızda sektörün dörtte birine Vize'de sinerji imkânı sunmuş olacağız. Vize, Pınarhisar, Ahmetbey ilçe ve beldelerinde yaşayan 60 bin kişinin hayatına değer sağlanacak yatırımlarımız ile yeni iş imkanları yaratılacak. Bölgenin üç yıl içerisinde altyapı ve mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması ile üreticilerin tesislerini kurmalarına olanak sağlanmış olacak. 2022'de üretime başlayarak yerleşim yeri sorununu çözen oyuncak sektörü mensuplarımız sektörün katma değer ve markalaşma adına çalışmalarına ağırlık verecek" şeklinde konuştu.

Asrey İnşaat işbirliği ile 2012 yılında çalışmalarına başlanılan PAGDER ASLAN OSB'nin her türlü sosyal donanımının sanayicilere ve sektör bileşenlerine özel olarak tasarlandığı hatırlatan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün, Oyuncak İhtisas Özel OSB ile ilgili değerlendirmelerini şöyle paylaştı; "2020 yılı içerisinde üst yapı yatırımlarına hazır hale gelecek PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi'ne komşu konumda bulunan sanayi arsasına, çoğunluğu plastik sektörümüzün birer oyuncusu olan oyuncak sektörü firmalarını görmek sektörlerimize ivme ve büyüme getirecektir. 76 katılımcısı bulunan PAGDER ASLAN OSB'nin yanına gelecek olan oyuncak üreticileri ile Vize ciddi bir üretim üssüne dönüşecek. Trakya bölgesinin son sanayi yerleşim alanlarından biri konumunda olup, ihalesi yapılmış olan duble yollar ile ulaşım kolaylığına, İstanbul Havalimanı'na, Tekirdağ limanı ve hızlı tren ağına yakın konumda olan sanayi bölgesinde tüm paydaşlar önemli kolaylıklardan yararlanacak."