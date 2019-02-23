İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları'nda eğitim gören öğrenciler, "Oyuncak Kardeşliği Projesi" başlatarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde maddi imkanları yetersiz kardeşlerine destek oldu. Onlara başta oyuncak olmak üzere, giysi ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler, İZELMAN Anaokulları öğretmenleri tarafından teslim edildi. Hediye paketlerini büyük bir heyecanla açan Ceylanpınarlı minikler, İzmirli kardeşlerine kucak dolusu sevgi ve selamlarını iletti.

Kendileri küçük ama yürekleri çok büyük

Miniklerin büyüklere örnek olacak nitelikte davranış sergilemeleri ve ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmayarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, "Öğrencilerimizi destekleyen ailelerine de katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler yapmış olduğumuz yardım ile hiç görmediğimiz küçük bedenlerin bizleri asla unutmayacak olduklarını biliyoruz. Bizi sevgiyle hatırlamaları, en büyük kazanımımız olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler