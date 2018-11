24 Kasım 2018 Cumartesi 11:44



HALİL FİDAN - Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Ümit Kavak , sosyal medyadan başlattığı "Oyuncak Kardeşliği" projesi sayesinde ulaştığı dezavantajlı binlerce çocuğun yüzünü güldürmeyi başardı.İlçede kafeterya işleten 32 yaşındaki Kavak, bir süre önce durumlarından etkilendiği Suriyeli ve göçer ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmeye çalıştı.Çocukların aldığı hediyeler karşısında yaşadığı mutluluğu gören Ümit Kavak, daha çok kişiye ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden "Oyuncak Kardeşliği" projesini başlattı.Hayırseverlerin kargoyla kendisine gönderdiği oyuncak ve hediyeleri, kendi imkanlarıyla Şanlıurfa ve çevresindeki illerin kırsal bölgelerine ulaştırmayı başaran Kavak, bugüne kadar yaklaşık 35 bin çocuğun yüzünü güldürdü.Son olarak ilçede ayakkabı hediye ettiği zihinsel engelli 26 yaşındaki Mehmet Said Bilgiç'in sevinç görüntüleri sosyal medyada ilgi gören Kavak, daha çok çocuğu mutlu etmek için kendi imkanlarıyla gece gündüz çalışıyor.Ümit Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olduktan sonra memleketine dönerek ailesiyle kafeterya işletmeye başladığını ve iş stresinden uzaklaşmak için çocuklarla daha çok vakit geçirmeye çalıştığını söyledi.Vakit geçirdiği çocukların büyük bölümünün Suriye'deki savaştan kaçan ailelerin evlatları olduğunu vurgulayan Kavak, şöyle devam etti:"Doğal olarak psikolojik anlamda iyi değillerdi. Birkaç ziyaretin ardından fotoğraf geçmişimden dolayı, çocuklarla çektirdiğim fotoğrafları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Sonrasında bunu gören İstanbul 'dan bir arkadaşım kuzenlerinin oynamadığı oyuncakları olduğunu ve bunları çocuklara ulaştırmamı istedi. O oyuncakları çocuklara ulaştırdık ve sevinçlerini yine sosyal medyadan paylaştık. O günden sonra destekler arttı. Yaklaşık 9 ayda 35 bin çocuğa bayramlık, kırtasiye malzemesi, oyuncak ulaştırmayı başardım. Ceylanpınar'ın neredeyse 4'te 3'üne ve imkanlar elverdikçe Mardin Adıyaman ve Diyarbakır bölgesine giderek dağıtımlarda bulunduk.""O çocukların sevgiye ihtiyacı var"Yardımsever genç, sürecin bu şekilde ilerlediğini ve gün geçtikçe projenin daha çok ilgi gördüğünü dile getirerek, destekçilere teşekkür etti.Kendisinin de küçükken çok fazla oyuncağının olmadığını ifade eden Kavak, şunları kaydetti:"Yaşam şartları iyi olan çocuklar için sıradan olan malzemeler, bizim ulaştığımız çocukları çok mutlu edebiliyor. Ben de bundan çok etkilendim. Çok şükür ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle tamamen bireysel fedakarlıkla başladı ve şu an süreç halen böyle devam ediyor. Ben bu çocuklarla bir bağ kurmaya çalışıyorum. Projenin çıkışı oyuncak olsa da elimizden geldiği kadar o çocuklara sevgiyi hissettirmek istiyoruz. Çünkü sevgiyi tatmış bir çocuk kötü olamaz. Sevgiyle büyümüş bir çocuk asla topluma zarar veremez. Sevgi bütün kapıları açar, o çocukların çoğunun sevgiye, ilgiye ihtiyacı var."Zorlu bir süreç yaşadığını ve zaman zaman artık "tamam" diyecek duruma geldiğini anlatan Kavak, "Ama her defasında dağıtıma gittiğimizde çocukların mimiklerine, hareketlerine, koşmalarına şahit olmak anlatılacak gibi değil. Öyle olunca yorgunluk yerini huzura bırakıyor. Çünkü o sevinç kalıyor aklınızda. Ben de çocukluğumdan biliyorum, oyuncağa aç olarak büyüdüm. Sıkıntılarla karşılaşsam da tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bu çalışmaları devam ettiriyorum." ifadesini kullandı.Kavak, bundan sonraki hedefinin daha çok çocuğa ulaşmak olduğunu vurgulayarak, sonucunu düşünmeden başladığı projenin çok güzel ilerlediğini belirtti.Her yeni gün yeni çocukların, güzelliklerin ve hikayelerin peşinde olduğunu dile getiren Kavak, "Çünkü bu bölgedeki çocukların buna ihtiyacı var. Savaş mağduru, eğitimden eksik, ailevi ve maddi sıkıntıları olan çocuklar var, bunları avantajlı hale getirmemiz lazım. Bunu el birliğiyle gerçekleştirebiliriz. Bu çocukları topluma kazandırdığımız zaman, bu bizim hayatımıza da yansıyacaktır." diye konuştu."Said'in heyecanı tüm ülkeyi sardı"Zihinsel engelli Mehmet Said Bilgiç'e hediye ettiği ayakkabı ve sonrasında yaşanan gelişmelere de değinen Kavak, böyle bir tepki beklemediğini aktardı.Yaklaşık iki ay önce oyuncak dağıtımı sırasında tanıştığı Said ile çok iyi anlaştıklarını anlatan Kavak, şöyle devam etti:"Said 13 yaşında geçirdiği hastalık ve sonrasındaki yanlış tedavi sonucunda bu hale gelmiş. Said'in videosunu paylaştığımda bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Said ile iki ay önce oyuncak ve kitap dağıtımı sırasında tanıştık. Onu daha çok ziyaret etmeye başladım. Said'in ruhuna dokunulmaya ihtiyacı vardı ve bunu başardık. Haftalarca beni takip etti. Vatandaşlardan gelen ayakkabılar küçük numaralıydı ve Said'e göre yoktu. Bu yüzden onun için özel bir ayakkabı aldım. Said'in ayakkabısı vardı aslında ama unutulmadığına sevindi orada. Sevgiyi hissettiği için böyle heyecanlandı. Said'in heyecanı da tüm ülkeyi sardı. Ama Said gibi binlerce genç var ve benim istediğim sadece Said değil onun gibi çocuklara da ulaşmak. Çevremizde onun gibi özel çok kişi var, sadece Said'e odaklanmamalıyız."Kavak, engellilere daha çok ayrıcalık tanınması gerektiğini ancak tam tersi yaklaşımların onlara zarar verdiğini vurgulayarak, "Said engellilerin sesi oldu. İnsanlar buna çok duyarlılık gösterdi. Geceleri hiç tanımadığım insanlar onun için beni arıyor. İnsanlar bu sayede kendilerini sorguladı. Dünyadaki en güzel şeylerden biri gülümsemektir ve Said çok güzel gülümsüyor. Ben ondan çok şey öğreniyorum, bazı zamanlardaki karamsarlığımı Said yendi. O küçük şeylerle mutlu olabiliyorsa biz niye bunca şeyle yetinmiyoruz. Bence bu çok önemli." ifadesini kullandı.Öte yandan Mehmet Said Bilgiç'e, eski futbolcu Tuncay Şanlı da Fenerbahçe forması ve top hediye etmişti.