Oyuncak Kütüphanesinin temeli atıldı

Kastamonu'da, çocukların istediği oyuncağı alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği Oyuncak Kütüphanesi ile çocuk bakımevinin temeli atıldı.

Kastamonu Entegre firması ile Belediye arasında iki çocuk bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi yapılması için 13 Mart'ta imzalanan protokolün ardından çalışmalara başlandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kuzeykent Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde, Oyuncak Kütüphanesinin 1298 metrekare kapalı, 1342 metrekare açık alana sahip olacağını söyledi.

Çocuk bakımevi kısmında 5 sınıf ve oyun salonu, 5 uyku salonu, yemekhane, etkinlik salonu ve çok amaçlı salonun yer alacağını anlatan Vidinlioğlu, 100 öğrenci kapasitesi bulunacağını belirtti.

Oyuncak Kütüphanesi kısmında ise oyuncak sunum, oyun ve etkinlik salonu, oyuncak depolama alanı, oyuncak tamir ve bakım birimi ile personel biriminin yer alacağını dile getiren Vidinlioğlu, "Oyuncak Kütüphanesi ile çocuklarımız, birlikte oyun oynama ve paylaşma alışkanlığı kazanacak. Kütüphanenin ekonomiye çok ciddi katkısı olacak. Herkes oynamadığı oyuncağını getirip buraya verecek. Böylece oyuncak alma imkanı olmayan aileler bundan faydalanacak." dedi.

Projenin hızlı ilerleyeceğini vurgulayan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Kastamonu Entegre, hem buradaki kreş ve Oyuncak Kütüphanesi hem de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kreş için yaklaşık 3 milyon liralık katkı sağlıyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çağımızın en büyük hastalığı sosyal yalnızlık. Bütün çocuklar ellerindeki telefonla birlikte oyun oynama alışkanlığı kazanamıyor. Çocuklara bırakacağımız en büyük miras, sevmek ve onlara iyi örnek olmak."

Kastamonu Entegre Kastamonu ve Samsun Fabrikalar Koordinatörü Enüs Koç ise Kastamonu'nun adını dünyaya duyurmaktan dolayı onur duyduklarını belirterek, "Kastamonu'nun kalkınması ve gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Belediye Başkanımız projeden bahsedince, 'Kesinlikle buna bir şekilde destek vermemiz lazım' dedik. Kastamonu için çok önemli projelerden biriydi. Sağ olsun, yönetim kurulu başkanımız ve genel müdürümüz onay verdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek temel atıldı.