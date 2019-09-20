Haberler » 3. Sayfa » Haber

Oyuncak kutusundan uyuşturucu hap çıktı

İzmir'in Tire ilçesinde bir okulun yakınındaki parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelinin elindeki oyuncak kutusundan 20 adet uyuşturucu hap çıktı.

20.09.2019 22:47Oyuncak kutusundan uyuşturucu hap çıktı
İzmir'in Tire ilçesinde bir okulun yakınındaki parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelinin elindeki oyuncak kutusundan 20 adet uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, okulların açılması ile birlikte çocukların güvenli bir şekilde okula gidip gelebilmeleri için okul önleri ve yakınlarındaki park ve bahçelerde kontrollerini yoğunlaştırdı. Yapılan uygulama sırasında ekipler, geçtiğimiz günlerde bir okulun yakınındaki parkta davranışlarından şüphelendikleri U.G.'yi (29) takibe aldı. Takip sonucu kıskıvrak yakalanan şüphelinin üzerindeki oyuncak kutusunda 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İzmir, Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:15 Bahçe sulamaya çıkan Kıbrıs Gazisi 3 gündür kayıp
23:03 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo metanfetamin ele geçirildi
22:56 Neslican Tay hayatını kaybetti
22:55 Ticari taksi ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
22:47 Oyuncak kutusundan uyuşturucu hap çıktı
22:45 E-5 Karayolu'nda düğün konvoyunda terör estiren 6 maganda tutuklandı
22:42 Adıyaman'da korkutan orman yangını