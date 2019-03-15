Oyuncak Silahla PTT'yi Soymuştu, Adliyeye Sevk Edildi

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Bursa'da oyuncak silahla PTT'yi soyan soyguncu adli makamlara sevk edildi. Soyguncu kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Banka borçlarım yüzünden yaptım" dedi.Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine silahla girerek kasadaki 3 bin 300 lirayı gasp eden 24 yaşındaki M.D. gasp büro amirliğince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.D., çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere soygunu banka borçları yüzünden yaptığını söyledi. Elindeki silah oyuncak çıkan soyguncu, "Soygunu borçlarım yüzünden yaptım. Bankaya borcum vardı" dedi. Soyguncunun savcılık sorgusu devam ediyor. - BURSA