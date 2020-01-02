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Oyuncak ve matkap seti hırsızları yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinden oyuncak ve tablet ile başka bir iş yerinden matkap seti çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandıŞehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi iki şahıs yakalandı.

02.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:45 Oyuncak ve matkap seti hırsızları yakalandı
'te bir iş yerinden oyuncak ve tablet ile başka bir iş yerinden matkap seti çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi iki şahıs yakalandı. Batıkent Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 2 şüpheli şahsın hırsızlık yapmaya çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan kovalamaca sonucu şüpheliler suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden bir adet matkap seti, iki ayrı iş yerinden çalındığı tespit edilen tablet ve oyuncak ele geçirildi. Çalıntı malzemeler tekrar sahiplerine teslim edildi.

Çok sayıda suç kayıtları bulunduğu anlaşılan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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