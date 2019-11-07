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Oyuncak yüklü tır otoyolda yandı

Oyuncak yüklü TIR otoyolda yandıADANA'da, Suriye'ye götürülen oyuncakların bulunduğu TIR, otoyolda seyir halindeyken alev aldı.

07.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:28
Oyuncak yüklü TIR otoyolda yandı
ADANA'da, Suriye'ye götürülen oyuncakların bulunduğu TIR, otoyolda seyir halindeyken alev aldı.
Mersin Limanı'ndan yüklenen 12 ton oyuncak ve bebek bakım ürünlerinin Suriye'ye götürüldüğü TIR, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyulu'nda alev aldı. Arka lastiklerinin patlaması sonucu çıktığı ileri sürülen yangını fark eden sürücü Abdulkadir Ünal, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü. Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-
Oyuncak yüklü tır otoyolda yandı

Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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