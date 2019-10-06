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Oyuncaklar köy okulu öğrencilerini mutlu etti

Düzce Namık Kemal İlkokulu tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Paylaşıyorum' etkinliği başladı.

06.10.2019 09:56Oyuncaklar köy okulu öğrencilerini mutlu etti
Düzce Namık Kemal İlkokulu tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Paylaşıyorum' etkinliği başladı. İlkokul öğrencileri oyuncaklarını Gölormanı İlkokulu'nda bulunan ana sınıfı öğrencilerine hediye etti.

Namık Kemal İlkokulu farkındalık oluşturan projelerine devam ediyor. Okul yönetimi tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Paylaşıyorum' etkinliğine okulda öğrenim gören öğrenciler katılım sağladı. Toplanan oyuncaklar paketlenerek Düzce Merkez'e bağlı Gölormanı İlkokulu'nda ki ana sınıf öğrencilerine hediye edildi. Mutlu Çocuklar, gülen yüzler sloganı ile yapılan aktivite kapsamında oyuncağı alan ana sınıfı öğrencilerinin mutluluğu yüzlerinden okundu. Namık Kemal İlkokulu'nun bu ve buna benzer çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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