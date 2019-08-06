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Oyuncaksız Çocuklar Derneği mutluluk dağıtıyor

Konya "Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği" Akçakoca gönüllüsü Deniz Karakaçan Altındal Akçakocaspor kulübü ile birlikte, bir kampanya başlattı.

06.08.2019 15:03 Oyuncaksız Çocuklar Derneği mutluluk dağıtıyor
Konya "Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği" Akçakoca gönüllüsü Deniz Karakaçan Altındal Akçakocaspor kulübü ile birlikte, bir kampanya başlattı. Başlatılan bu kampanya ile birlikte selde zarar gören köylere yardım ulaştırıldı ve birçok çocuğun yüzünün gülmesine vesile olundu.

Dernek temsilcileri yardımları devam ettirerek, birçok çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneğinin toparladığı oyuncaklar Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimine teslim edildi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi Nursen Yanmaz Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği Akçakoca gönüllüsü Deniz Karakaçan Altındal ile görüştü ve ileriye dönük planlanan sosyal projeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. - DÜZCE

Akçakoca, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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