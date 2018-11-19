Oyuncu Adnan Koç Tahliye Edildi

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:08



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:08

ATAŞEHİR'de uyuşturucu operasyonu sırasında kardeşleri ile birlikte gözaltına alınan ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaö, "Görevi yaptırmamak için direnmeö ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaö suçlarından tutuklanan oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, oyuncu Adnan Koç ve Mehmet Hayri Koç'un tahliyesine, Ahmet Koç'un ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.Mahkeme başkanı ile müşteki polis arasında ilginç diyalog yaşandı. Müşteki sıfatıyla dinlenen polis memuru, tutuklu sanık Ahmet Koç'un polis memuru S.İ.'yi öldürmek için ateş ettiğini söyledi. Mahkeme Başkanı da, "Zaten yerde, insaf. Aralarında bir metre var" dedi.İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, aynı zamanda müşteki de olan tutuklu sanıklar Adnan Koç, Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç, tutuksuz sanıklar Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı ile avukatları katıldı. Müşteki polisler E.H., M.K. ve Z.M.D. de duruşmada hazır bulundu.Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.H., müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde uyuşturucuyla ilişkili bir şahsı takip ettiklerini, şahsın akşam saatlerinde Ataşehir'e geldiğini söyledi. Bu şahsın olayın geçtiği cafenin otoparkında araç içinde Adnan Koç'a uyuşturucu verdiğini gördüklerini söyleyen E.H., "Adnan Koç araçtan inerek cafeye girdi. Ahmet Koç da cafenin dışında bekliyordu. Uyuşturucu maddenin alındığını değerlendirdiğimiz için cafeye girdik. Benden önce cafeye giren memurlar kimliklerini gösterdiler ve şahısların üzerlerini arayacaklarını söylediler. Sanık Adnan Koç'un üzerinde kokain olarak değerlendirdiğimiz bir miktar uyuşturucu çıktı. Ahmet Koç'un üzerinde de metafentamin olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu çıktı. Mehmet Hayri Koç'un üzerinde Bir şey çıkmadı" dedi.'AHMET KOÇ'UN S.İ.'YE YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM'Dışarıya çıkarak Adnan Koç'u ekip otosuna bindirdiklerini söyleyen E.H., şunları söyledi: "Adnan Koç ile birlikte aracın arka koltuğuna bindim. Polis S.İ. de aracın ön koltuğuna bindi. Bu sırada Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç bize tekrar kimlik göstermemizi istediler. Ben aracın arka kapısını açtım, yarı inmiş vaziyetteydim, Ahmet Koç isimli şahsa tekrar kimliğimi ibraz ettim. S.İ. de Mehmet Hayri Koç isimli şahsa kimliğini gösterdi. Mehmet Hayri Koç kimliği aldı. Ben ve Mustafa Kara, Mehmet Hayri Koç'a müdahale ettik. Mehmet Hayri Koç direndi. Bu sırada Ahmet Koç, S.İ.'nin koluna girerek kendine doğru çekmeye çalıştı. Adnan Koç da araçtan inerek Ahmet Koç'un yanına gitti. Adnan Koç ve Ahmet Koç'un S.İ.'ye saldırdıklarını gördüm. Yumruk atıyorlardı. Bu olayı görünce ben de Mehmet Hayri Koç'un yanından ayrılıp S.İ.'nin yardımına gittim. Adnan Koç'u yere yatırdım Ahmet Koç bu esnada koşarak uzaklaştı. Bu sırada bir kaç el silah sesi duydum, akabinde Mehmet Hayri Koç koşarak bana doğru geldi, bana tekme attı. Bu esnada Ahmet Koç da elindeki silahla bizim bulunduğumuz yere geldi. Ben Adnan Koç'u kontrol altında tutmaya çalışıyordum, Mehmet Hayri Koç'un tekmelemesi nedeniyle Adnan Koç'u bırakmak durumunda kaldım. Ahmet Koç da S.İ.'ye silah doğrultmuş ve onu darp etti. Ardından da S.İ.'ye yakın mesafeden ateş ettiğini gördüm. Aynı sırada Adnan Koç ve Mehmet Hayri Koç belimdeki silahı almaya çalışıyordu, silahım yere düştü. Yere düşen silahı Adnan Koç aldı. Mücadele ederken şahıslardan biraz uzaklaşmak durumunda kaldım. Bu sırada Mehmet Hayri Koç beni yumrukla dövmeye başladı. Ahmet Koç da silahla hem S.İ.'yi hem de beni tehdit ediyordu. Ben direnmeyi de bıraktım."'SİLAHINI AT YOKSA SENİ VURURUM'Sanıklardan Ahmet Koç'un S.İ.'ye ikinci kez ateş ettiğini gördüğünü söyleyen E.H., "Bu sırada arkadaşımız Z.M.D. geldi. Sanıklar bizi silahla tehdit altında tuttukları için Z.M.D. şahıslara müdahale edemedi. Ahmet Koç, Z.M.D.'ye, 'silahını at yoksa seni vururum' dedi ve bir el ateş etti. Z.M.D. de silahını yere bırakmak zorunda kaldı" dedi.Sanıklardan Ahmet Koç'un silahın kabzası ile kendisine vurduğunu, gözünün altındaki kemiğin bu nedenle kırıldığını savunan E.H., resmi polislerin gelmesi ile sanıkların silahlarını bırakarak teslim olduklarını söyledi. Akabinde Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç Zafer'i darp ettiler.BAŞKAN MÜŞTEKİ POLİSİ 'İNSAF'A ÇAĞIRDIMüşteki polis memuru E.H., bir soru üzerine, "Ahmet Koç, S.İ.'ye ikinci atışı öldürmek için yaptı" dedi. Mahkeme Başkanı Haydar Öztop'un, "Zaten yerde, insaf. Aralarında bir metre var" dediği duyuldu. Bunun üzerine polis memuru E.H., "Ahmet Koç, S.İ.'ye ateş ederken göğüs kısmını hedef alarak ateş etti. Öldürme kastıyla ateş etti" dedi.ADNAN KOÇ BOŞANMA SÜRECİNDE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI SÖYLEDİTutuklu sanık Adnan Koç, "Ben sigara bile içmeyen bir insanım. Boşandım, kötü dönemden geçiyordum. Sanat camiasının etkisiyle uyuşturucu madde kullandım" dedi. Koç, "Çıkan arbede sırasında yere düşen silahı elime aldım, silahı zorla almış değilim. Ancak kesinlikle silahı ona doğrultmadım ve onu darp etmedim. Kendilerinin polis olduklarına inanmadığımız için silahını aldım" dedi.Sanıkların Avukatı Tanıl Mehmet Başkan, bu soruşturmanın başlamasına neden olan "Uyuşturucu ticaretine" ilişkin soruşturmada müvekkilleri hakkında takipsizlik kararı verildiğini, müvekkillerinin eylemlerinin de öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturmadığını belirterek tahliyelerine karar verilmesini istedi.ADNAN KOÇ TAHLİYE EDİLDİMahkeme, tutuklu sanıklar Adnan Koç ve Mehmet Hayri Koç'un tahliyesine, Ahmet Koç'un ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme aynı zamanda, polis memuru olan 11 tanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir uyuşturucu soruşturması nedeni ile Sinan Bozburun'un takibe alındığı, Bozburun'un 15 Mart 2018 tarihinde Ataşehir'de bir cafenin otoparkında Adnan Koç'a uyuşturucu olduğu düşünülen bir madde verdiği belirtiliyor. Uyuşturucuyu alan Adnan Koç'un cafeye girdiği, üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde olarak değerlendirilen bir maddenin yakalandığı belirtilen iddianamede, Ahmet Koç'un üst aramasında da uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddenin bulunduğu kaydediliyor.Şüphelilerin gözaltı işlemine direndikleri, polislerin silahını alarak onları rehin tuttukları ve ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettikleri bilgisine yer verilen iddianamede, olay sırasında polis memurları M.K., S.İ., M.K., Z.M., Z.H., S.B.'nın da yaralandığı belirtiliyor. İddianamede, Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç kardeşler için, "Suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüsö, "Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaretö, "Zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnmeö, "Zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılmaö ve "Ruhsatsız silah bulundurmaö suçlarından ayrı ayrı 45'er yıl 3'er ay 15'er günden 90'ar yıl 7'şer ay 15'er güne kadar hapis cezası isteniyor.Mehmet Hayri Koç için ayrıca "Kamu malına zarar vermekö suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, bu şüphelilerin götürüldüğü karakola giderek olay çıkaran tutuksuz şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı için de, "Kasten yaralamaö, "Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaretö, "Zincirleme şekilde Kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnmeö, "Cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlamaö suçlarındın 5'er yıldan 24'er yıl 1'er aya kadar hapis cezası isteniyor. - İstanbul