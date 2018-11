Oyuncu Adnan Koç ve Kardeşlerinin Davası

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:51



İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polise mukavemette bulunduğu iddia edilen oyuncu Adnan Koç ile 3 kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin yargılanmalarına başlandı.Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç ile avukatları katıldı.Duruşmada müşteki olarak beyanda bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru E.H, olay tarihinde bir şahsı takip halinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:"Ataşehir ilçesine kadar geldik. Bu şahıs bir kafe önünde Adnan Koç'u arabasına aldı.Bu şahsın Adnan Koç'a uyuşturucu verdiğini gördüm. Daha sonra kafenin içine girdiler. Sanık Ahmet Koç kafenin dışında bekliyordu. Biz de uyuşturucu maddenin alındığını değerlendirdiğimiz için kafenin içine girip şahısları aradık. Sanık Adnan Koç'un üzerinden kokain olarak değerlendirdiğimiz bir miktar madde çıktı. Adnan Koç bana sanatçı olduğunu, bu işin duyulmamasını, karakola götürülmemesini benden istedi. 'Farklı şekilde halledebiliriz, istediğini her şeyi verebilecek durumdayız' dedi. Ben de kendisine teklifinin suç teşkil ettiğini söyledim. Adnan Koç'u ekip otosuna bindirdik."Daha sonra taraflarla aralarında arbede yaşandığını aktaran polis memuru E.H sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.Söz verilen tutuklu sanık Adnan Koç, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Müştekilerin polis olduklarına inanmadım. Ben memurlara 'başka türlü halledelim' diye bir şey söylemedim. Sadece kardeşlerimin önünde uyuşturucu kullanıyor şeklinde küçük düşürülmemem için 'siz önden gidin ben de aracımla sizi takip edeyim' dedim. Ancak onlar kabul etmedi." diye konuştu.Tutuklu sanık Ahmet Koç da polis memurlarının olay tarihinde bulundukları kafenin içine girdiklerini ve üst araması yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:" 'Polisiz' dediler ancak kimlik göstermediler. Üst aramamızı yaptılar. Adnan Koç'un üzerinden kokain çıkardılar. Bende metamfetamin vardı. Onu da çıkardılar. Oraya kadar her şey normal gözüküyordu. Baş memur bana 'kardeşini alıp götüreceğiz, 1,5 saat sonra geri getireceğiz' dedi. Kardeşimi alıp arabaya bindirdiler. Araç sivildi. Müştekilerin polis olduğuna inanmadım. Kimliğini bu nedenle istedim. Mehmet Hayri Koç'a saldırınca ben de polis olmadıklarına inandım. Aramızda arbede yaşandı. Polislere küfür etmedik. Suçsuzum, beraatimi istiyorum."Mahkeme heyeti, tanık olan 11 polis memuru hakkında beyanlarının alınması için zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.Sanıklar Adnan Koç ve Mehmet Hayri Koç'un üzerlerine atılı suç vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimaline karşı tahliyelerine karar veren heyet, tutuklu sanık Ahmet Koç'un ise bu halinin devamına hükmetti.Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan uyuşturucu satıcı Sinan Bozburun'un, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiği anlatılıyor.Uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştiğine dair oluşan kuvvetli şüpheye istinaden müşteki polis memurları S.İ, E.H, Z.M.D ve M.K'nin söz konusu iş yerine geldikleri kaydedilen iddianamede, şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında oyuncu Adnan Koç'un üzerinden 4 poşete sarılı olarak satışa hazır halde beyaz renkli 2 gram kokain, şüpheli Ahmet Koç'un üzerinde 1 alüminyum folyoya sarılmış beyaz renkli kristaller şeklinde toplam ağırlığı 0,4 gram gelen metamfetamin bulunduğu kaydediliyor.İddianamede bu kapsamda, oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 45 yıl 3 ay 15'er günden, 90 yıl 7 ay on beşer güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.Şüpheli Mehmet Hayri Koç hakkında ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuksuz olan diğer şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı için ise "kasten yaralama", "kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama" suçlarından 5 yıldan 24 yıl birer aya kadar hapis cezası isteniyor.