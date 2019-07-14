14.07.2019 16:00
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Oyuncu Ahmet Kural bir kadınla yemek yerken görüntülendi

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Ahmet Kural, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla Kadıköy'de yemek yerken görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Sıla'ya 29 Ekim 2018'de kendi evinde şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan ve sıkıntılı günler geçiren oyuncu Ahmet Kural, bir kadınla görüntülendi.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Posta'da yer alan habere göre; Kural önceki gün Kadıköy Moda'da görüntülendi. Oyuncu, Kadıköy'de genç bir kadınla yemek yedi. Kumral kadının Kural'ın yeni, sevgilisi olduğu hatta ikilinin mekandan el ele çıktığı iddia edildi. Öte yandan ikilinin keyifli halleri de dikkatler kaçmadı.

SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Filmlerinde kılıktan kılığa giren ve girdiği her rolün hakkını veren başarılı oyuncu bu kez şaşırttı. Bir önceki filmi Ailecek Şaşkınız'daki rolü için spor yapan ve karın kaslarıyla dikkat çeken Kural, bu defa tam tersi bir imaja büründü. Baba Parası'ndaki rolü için göbeği salan Kural, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla hayranlarına şok yaşattı. Kural'ın son hali Düğün Dernek filmindeki Tüpçü Fikret karakterini hatırlattı.

Oyuncu Ahmet Kural bir kadınla yemek yerken görüntülendi
Kaynak: Diğer
Ahmet Kural, Kadıköy, Posta, Moda, Magazin

YORUMLAR (2)
KÜRŞAT: Psikopata kendisini dövdürmek isteyen manyağın biridir.
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.........: adam gibi ADAM yakışırr. . . .
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