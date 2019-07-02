Oyuncu Ahmet Kural, gizemli bir kadınla samimi şekilde görüntülendi

Bir dönem aşk yaşadığı ve evlenmeyi planladığı şarkıcı Sıla 'ya kendi evinde şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ahmet Kural , gece hayatında görüntülendi. Kural'ın yanındaki gizemli kadınla yakınlaşması ise akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorularını getirdi.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Uçankuş'ta yer alan habere göre; Kadıköy 'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Ahmet Kural 'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Mekan çıkışı görüntülenen Kural, yanındaki gizemli kadınla samimi bir şekilde görüntülendi.

ÖPÜP ARABAYA BİNDİRDİ

Genç kadının Ahmet Kural 'a sarılması ve Kural'ın da gizemli arkadaşının belini tutması dikkat çekti. Ahmet Kural daha sonra genç kadını öptü ve aracına bindirdi.