Oyuncu Ahmet Kural'ın Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı

Oyuncu Ahmet Kural'ın uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle çıktığı mahkemenin kararları ortaya çıktı.

İNANÇLARIMA SAYGI GÖSTERMEDİ DEMİŞTİ

Kural savunmasında, "Sıla Hanım'ın arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık" demişti. Kural'ın ayrılık gerekçesinde "İnanç" faktörünü ileri sürmesi tepki çekti. Kamuoyu Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı iddialarını ve bu sözlerini tartışırken, Kural'ın uyuşturucu madde kullanmaktan aldığı cezaya ait mahkeme kararı ortaya çıktı.

Ahmet Kural'ın Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı">

10 AYLIK HAPİS CEZASI GÜNDEME GELECEK

Mahkeme kararına göre 2009 yılında üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda Kural hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi. Fakat Ahmet Kural'ın tedaviye gitmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı dosyasını yeniden mahkemeye göndererek 2014 yılında tekrar dava açılmasını istedi. Açılan dava sonucunda Kural kendisini "işim gereği çok yoğun olduğumdan dolayı mahkemenizce verilmiş olan tedavi kararına uyamadım" ifadeleriyle savundu. Mahkeme ise duruşmanın ardından iyi hal indirimi uygulayarak Ahmet Kural'a "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Kural'ın hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi. Karara göre, Kural 5 yıl içinde başka bir suçtan ceza alırsa, bu 10 aylık hapis cezası da gündeme gelecek.