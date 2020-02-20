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OYUNCU AHMET KURAL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ (GÖRÜNTÜYLE)

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

20.02.2020 01:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:42OYUNCU AHMET KURAL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ (GÖRÜNTÜYLE)

Haber: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi.  Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi. Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Ahmet Kural'ın polis merkezinden çıkışı

-Soruları cevapsız bırakması

-Taksiye binip gitmesi

-Detaylar



Ahmet Kural, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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