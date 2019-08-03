Oyuncu Ahu Türkpençe, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

6 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, kadrosuna ünlü isimleri dahil etmeye devam ediyor. Oyuncu Ahu Türkpençe, 3'üncü bölümden itibaren dizinin kadrosuna dahil oldu.

İLK KEZ ROL ALIYOR

Türkpençe, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler'in olduğu ve yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan dizide ilk kez rol alacak.

ADRENALİN DOZU ARTIYOR

BluTV özel yapımı olarak izleyicilerle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 3. bölümünde adrenalin dozu giderek artacak. Dizinin yeni bölümü 8 Ağustos Perşembe günü BluTV'de ekranlara gelecek.

AHU TÜRKPENÇE KİMDİR?

Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977, Samsun doğumlu, Türk kadın oyuncudur. Tiyatroya karşı büyük bir ilgi duyan, fakat on sekiz yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan sanatçı, çok yakın bir arkadaşının yardımı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin elemelerine girdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gördüğü fizik eğitimini dondurdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdiği ilk sene dışarıda çalışılmasına izin verilmiyordu. Diğer senelerde "Yedi Numara" ve "Azad" gibi televizyon dizilerinde oynadı. Bir İstanbul Masalı adlı diziyle herkes tarafından tanınan birisi haline gelen oyuncu, Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. "Neredesin Firuze" ile de sinema dünyasıyla tanıştı.