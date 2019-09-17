Oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü bir dergiye verdiği röportajda 50 kilo verdiğini açıkladı. Oyuncunun okul zamanlarındaki kilolu hallerinin görüntüsü ise Akınözü'nün takipçilerini şaşkına uğrattı.

50 KİLO VERDİ

Şu an 70 kilo olan ve bir dergiye verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu söyleyerek, "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan. Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim." demişti.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır. Akınözü aynı zamanda, Arkadaşlar İyidir, Payitaht Albüldamid ve Aslan Ailem dizilerinde rol almıştır.