Oyuncu Akın Akınözü, sevgilisiyle uçakta öpüşürken görüntülendi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile uçakta sarmaş dolaş yakalandı. Çifti ele veren ise iki sıra arkada oturan hayranı oldu.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Yeni yılı Paris'te karşılayan Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan İstanbul uçağında görüntülendi. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, bir ara aşka gelip birbirini öpmeye başladı. Sevgilisine sarılıp öpücüklere boğan ünlü oyuncu, uçakta bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi.

SANDRA PESTEMALCİYAN KİMDİR?

Sandra Pestemalciyan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları'nı bitiren Sandra Pestemalciyan, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu ve New York State University'de Ekonomi eğitimi aldı.

Sandra Pestemalciyan ve Akın Akınözü

2008 yılında bir şirkette Marka Yöneticisi pozisyonunda işe başlayan Sandra, 2018 yılında ise farklı bir şirkette Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.