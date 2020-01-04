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Oyuncu Akın Akınözü, sevgilisiyle uçakta öpüşürken görüntülendi

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Paris'ten İstanbul'a dönerken sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile aşka geldi. Akınözü, uçakta sevgilisini öpücüklere boğdu.

04.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:17

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile uçakta sarmaş dolaş yakalandı. Çifti ele veren ise iki sıra arkada oturan hayranı oldu.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Yeni yılı 'te karşılayan Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan uçağında görüntülendi. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, bir ara aşka gelip birbirini öpmeye başladı. Sevgilisine sarılıp öpücüklere boğan ünlü oyuncu, uçakta bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi.

SANDRA PESTEMALCİYAN KİMDİR?

Sandra Pestemalciyan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları'nı bitiren Sandra Pestemalciyan, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bölümü'nden mezun oldu ve New York State University'de Ekonomi eğitimi aldı.

Sandra Pestemalciyan ve Akın Akınözü

2008 yılında bir şirkette Marka Yöneticisi pozisyonunda işe başlayan Sandra, 2018 yılında ise farklı bir şirkette Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

Oyuncu Akın Akınözü, sevgilisiyle uçakta öpüşürken görüntülendi

İstanbul, Paris, Magazin


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SAKARYALI HATUN: Bu çocuğu,çekici ve yakışıklı bulmayan tek kız ben miyim???
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DALMAÇYALI: SEN NE ANLARSIN, KIVANÇTA KİMMİŞ, , , BURAK ÖZÇİVİT VARKEN, , , , ,
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BOÇKAMYALI: ERKEK DEDİĞİN KIVANÇ TATLITUĞ GİBİDİR , BU NE YAAAA
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AKILLI BİRİ,,: senin işin gücün yok mu, , , mesela gir fasulye ayıkla, , ne bileyim etrafı sil süpür, annene çorbada yardım et, hep dedikodu hep kıskançlık, , , , , ,
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ÇOK SÜKSELİ Bİ KARISIN SAKARYALI
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