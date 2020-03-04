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Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi

Son yıllarda hakkında sürekli öldüğü yönünde haberler çıkan başarılı oyuncu Alpaslan Özmol, son röportajında "Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem arayıp sesini duyup kapatıyor" diyerek isyan etti.

04.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:13

Yayınlandığı her döneme konusu ve oyuncu kadrosuyla damga vuran Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakterini oynayan Alpaslan Özmol, sosyal medyada sürekli çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

"MİZAH ÖLÜMLE OLMAZ"

Son olarak geçtiğimiz günlerde koronovirüsten öldüğü yönünde haberler çıkan Alpaslan Özmol, Uçankuş'a konuşarak şunları söyledi: "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."

"KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ"

Sosyal medyada bazı kişiler tarafından zaman zaman ortaya atılan 'Çaycı Hüseyin öldü' haberleri Twitter'da yeniden gündem olmuştu. Dünya gündeminde koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken Özmol'un da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği söylentisine Twitter'dan yorum yağmıştı. Oyuncu için "Abi cenazene gelemedim, bir daha ki ölüşüne artık", "Birçok sebepten ölen Çaycı Hüseyin koronavirüsten öldü" ve "Bu sene çok erken öldü" gibi yorumlar yapılmıştı.

TwitterTwitter'ı çalkalayan iddia: Oyuncu Alparslan Özmol, koronovirüsten öldü

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Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi

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HABER YORUMLARI (10)
UCUBE:Kral adam ama işte yapılanlar cidden yanlış. Adam gerçekten ölse bu sefer kimse inanmayacak. Ölümle dalga olmaz.
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AVNİ:ÖLÜM ÖLÜM DEDİĞİN NEDİR Kİ GÜLÜM BEN SENİ DOĞARKEN SEVMİŞİM HÜSOMMMMM
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PAŞALI:Ordumuz Suriyeliler için savaşmıyor, Suriyeliler gibi olmayalım diye savaşıyor. Halen bunu anlamayan parti başkanları bile var aramızda. .
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ADINIZI YAZIN:Ülkenin bundan dahaçokçok önemlisorunları var bununreklamını yapıyorsunu kim bu ne işe yaramış
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M.A:Usta dirilmiş :D
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MERT:Bedava reklamın yapılıyor işte, daha ne istiyorsun.
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HALUK:Hüseyin ölmeden bize 3 çay getir.
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PATOZ:başlığı ''çaycı hüseyinin son röportajı'' diye girseniz olurdu.
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CORCİ:abi hakkını helal et çok güldüm.
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SEKSİ BAYAN:adam haklı beyler dağılın
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4.03.2020 15:59:47