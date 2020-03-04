Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi

Yayınlandığı her döneme konusu ve oyuncu kadrosuyla damga vuran Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakterini oynayan Alpaslan Özmol, sosyal medyada sürekli çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

"MİZAH ÖLÜMLE OLMAZ"

Son olarak geçtiğimiz günlerde koronovirüsten öldüğü yönünde haberler çıkan Alpaslan Özmol, Uçankuş'a konuşarak şunları söyledi: "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."

"KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ"

Sosyal medyada bazı kişiler tarafından zaman zaman ortaya atılan 'Çaycı Hüseyin öldü' haberleri Twitter'da yeniden gündem olmuştu. Dünya gündeminde koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken Özmol'un da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği söylentisine Twitter'dan yorum yağmıştı. Oyuncu için "Abi cenazene gelemedim, bir daha ki ölüşüne artık", "Birçok sebepten ölen Çaycı Hüseyin koronavirüsten öldü" ve "Bu sene çok erken öldü" gibi yorumlar yapılmıştı.