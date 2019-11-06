Haberler » Güncel » Oyuncu alper saldıran ile oyuncu eşi pelin tuncegil boşandı

Oyuncu alper saldıran ile oyuncu eşi pelin tuncegil boşandı

OYUNCU Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.

06.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:40
OYUNCU Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.
2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil çifti bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 11. Aile Mahkmesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Tuncegil'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, 'Boşanma konusunda ısrarcı mısınız?' Diye sordu. Taraflar boşanma konusunda kararlı olduklarını, herhangi bir talepleri olmadığını belirtti.
Çift yaklaşık 3 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldım. Biz zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor" diyerek adliyeden ayrıldı.
Oyuncu alper saldıran ile oyuncu eşi pelin tuncegil boşandı

Çağlayan Adalet Sarayı, alper saldıran, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:49 MAHMUTBEY METRO HATTI PROJESİ... MECİDİYEKÖY-KABATAŞ ARASINDAKİ TÜNEL KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
15:49 Kılıçdaroğlu'ndan Urla'ya Tam Not
15:48 Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
15:48 Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldü
15:48 'Sarı poşetli kız' sokak hayvanları için sokak sokak dolaşıyor
15:39 Dilek İmamoğlu: 4 kardeşin intihar haberi yüreğimizi yaktı
14:59 Son dakika: Erdoğan: İlk kez açıklıyorum, Bağdadi'nin hanımını yakaladık
14:46 Erdoğan'dan ilahiyat fakültesi mezunlarına sitem: İmam hatiplerde Kuran dersleri boş geçiyor
14:43 Su seviyesi düştü, baraj altındaki köy gün yüzüne çıktı
14:17 Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye kararına sivil toplum kuruluşları itirazda bulundu
6.11.2019 15:50:15