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Oyuncu Alper Saldıran'ın evliliği tek celsede bitti

Oyuncu Alper Saldıran'ın evliliği tek celsede bitti Alper Saldıran: "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık"İSTANBUL - Oyuncu Alper Saldıran ve eşi Pınar Tuncegil, 6 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

06.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:39
Oyuncu Alper Saldıran'ın evliliği tek celsede bitti
Alper Saldıran: "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık"
İSTANBUL - Oyuncu Alper Saldıran ve eşi Pınar Tuncegil, 6 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Mahkeme çıkışında açıklama yapan Alper Saldıran, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. Biz zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz" dedi.
Oyuncu Alper Saldıran ve oyuncu eşi Pınar Tuncegil çifti, 6 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. İstanbul 11. Aile Ceza Mahkemesindeki duruşmasına Saldıran ve Tuncegil ile avukatları katıldı.
Mahkeme hakiminin, "Boşanmak konusunda kararlı mısınız?" sorusuna her iki tarafta boşanma konusunda anlaştıkları yönünde cevap verdi. Yaklaşık 3 dakika süren duruşma sonunda çift, anlaşmalı olarak boşandı.
Mahkeme çıkışında açıklama yapan Alper Saldıran, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. Biz zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz" dedi.
Oyuncu Alper Saldıran'ın evliliği tek celsede bitti

alper saldıran, Pınar Tuncegil, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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