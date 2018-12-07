07 Aralık 2018, 11:19
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Oyuncu Amine Gülşe'nin Nişanlısı Mesut Özil, 70 Kadınla Partide Görüntülendi

Oyuncu Amine Gülşe'nin evlilik hazırlığı yaptığı futbolcu Mesut Özil'in 70 kadının yer aldığı partide uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene nişanlandığı sevgilisinin görüntüleri çıkan Amine'den henüz bir açıklama gelmedi.

Türk kökenli oyuncu Amine Gülşe, son aldığı haberler adeta yıkılacak. Oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı Alman futbolcu Mesut Özil'in 70 kadının olduğu partide uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı.

AMİNE'NİN AŞKI UYUŞTURUCU KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette örnek çift gösterilen Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinin sarsacak görüntüler ortaya çıktı. Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu futbolcular, bir partide 'Hippy Crack' adlı maddeyi kullanırken görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucunun etkisi altında olduğu görülüyor.

70 KADININ OLDUĞU PARTİDE EĞLENDİLER

The Sun'ın haberine göre, oyuncuların özel partisine 70'ten fazla kadının katıldığı ve hesap olarak 30 bin sterlin (204 bin TL) ödendiği belirtiliyor.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Düğün hazırlığı yaptığı sevgilisinin olay yaratacak görüntüleri çıkan Amine Gülşe, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

3 AYRI ÜLKEDE DÜĞÜN YAPACAKLAR

Geçtiğimiz yıl nişanlanan çiftin, yakın zamanda düğün yapacakları iddia edildi. Çiftin, Mesut Özil'in doğup büyüdüğü Almanya, Amine Gülşe'nin dünyaya geldiği İsveç ve akrabalarının yaşadığı Türkiye'de 3 düğün yapacakları da söylentiler arasında.

Mesut ÖzilMesut Özil'in de Aralarında Bulunduğu Arsenal Futbolcuları, Uyuşturucu Kullanırken Görüntülendi

Amine Gülşe ve Mesut Özil 3 Ayrı Ülkede Düğün YapacakAmine Gülşe ve Mesut Özil 3 Ayrı Ülkede Düğün Yapacak

Amine Gülşe,Mesut Özil
07 Aralık 2018 Cuma 11:19



YORUMLAR (51)
ESİN: cok abartili bir haber. Almanya , isin icinde Türk olursa pireyi deve yapiyor. Bunu en iyi almanyada yasayan biz Türkler anlariz.
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KOÇ: ya arkadaşım adam sırf türkiye milli takımı istemedi die dışlıyosunuz adamı yapmayın . görende diyecek başınız seccdeden kalmıyo bu kadar bencil olmayın
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ALİ VELİ: yazıklar olsun sporcu adamsın birde gençlere böylemi örnek olacaksınız sen arda ve sizin gibi sporcuların topunuz ..... .....
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ALMANYADAN: Yürü Mesut, yanındayız. . Bütün bu tuzakları bozarsın. . Seni anlamayan Türkiye`deki bazı kalın kafalılarda Nazilerin ekmeğine yağ çalmaya devam etsinler. Allahın her günü Alman medyasında bu kahraman çocuğun aleyhinde yazılar yazılıyor. Niye, çünkü o Türk olduğunu her platformda haykırdı diye. . Allah seni korusun.
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YARDIMCI: Türkiye''ye gelince başlarlar Annem kapalı, Müslümanım, diye. Yaşadıkları hayat meydanda.
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