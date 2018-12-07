Oyuncu Amine Gülşe'nin Nişanlısı Mesut Özil, 70 Kadınla Partide Görüntülendi

Türk kökenli oyuncu Amine Gülşe, son aldığı haberler adeta yıkılacak. Oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı Alman futbolcu Mesut Özil'in 70 kadının olduğu partide uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı.

AMİNE'NİN AŞKI UYUŞTURUCU KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette örnek çift gösterilen Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinin sarsacak görüntüler ortaya çıktı. Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu futbolcular, bir partide 'Hippy Crack' adlı maddeyi kullanırken görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucunun etkisi altında olduğu görülüyor.

70 KADININ OLDUĞU PARTİDE EĞLENDİLER

The Sun'ın haberine göre, oyuncuların özel partisine 70'ten fazla kadının katıldığı ve hesap olarak 30 bin sterlin (204 bin TL) ödendiği belirtiliyor.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Düğün hazırlığı yaptığı sevgilisinin olay yaratacak görüntüleri çıkan Amine Gülşe, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

3 AYRI ÜLKEDE DÜĞÜN YAPACAKLAR

Geçtiğimiz yıl nişanlanan çiftin, yakın zamanda düğün yapacakları iddia edildi. Çiftin, Mesut Özil'in doğup büyüdüğü Almanya, Amine Gülşe'nin dünyaya geldiği İsveç ve akrabalarının yaşadığı Türkiye'de 3 düğün yapacakları da söylentiler arasında.